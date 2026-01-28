Detienen a regidor del municipio de Venustiano Carranza

La Policía Federal Ministerial confirmó la detención de José Ernesto “N”, regidor de Gobernación del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, durante un operativo realizado el 27 de enero de 2026 sobre la carretera México-Tuxpan, a la altura de la localidad de Villa Lázaro Cárdenas, en el estado de Puebla.

De acuerdo con información oficial, el funcionario municipal fue asegurado en las inmediaciones de una gasolinera cercana a una tienda de conveniencia, dentro del mismo municipio, como parte de una acción coordinada por autoridades federales.

Según la ficha del Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tras su aprehensión, José Ernesto “N” fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Reynosa, Tamaulipas, donde quedó a disposición de un juez federal.

Será durante la audiencia inicial cuando se determinen la legalidad de la detención y los delitos que se le imputan, lo que permitirá definir si el proceso judicial avanza hacia la etapa de juicio.

Ficha de captura. Especial

Datos del detenido

Las autoridades describieron al funcionario detenido como una persona de tez blanca, complexión robusta, cabello rizado y estatura aproximada de 1.80 metros. Al momento de su arresto vestía chamarra roja, camisa blanca, pantalón de mezclilla azul, botas café y gorra café, sin tatuajes visibles, conforme a los registros oficiales.

Hasta el momento, no se han detallado públicamente los cargos que enfrenta el regidor de Gobernación del Ayuntamiento de Venustiano Carranza. Las autoridades federales señalaron que será el juez de control quien determine los siguientes pasos conforme a derecho, una vez celebrada la audiencia correspondiente.

El caso se mantiene en fase de investigación, por lo que se espera que en las próximas horas se emita información adicional sobre la situación jurídica del funcionario municipal.

“Este hecho ocurre en un contexto de señalamientos recurrentes de violencia, huachicol e impunidad en Venustiano Carranza”, publicó el medio local E-Consulta.

El mismo medio indicó que “estas problemáticas han sido asociadas por distintos sectores sociales con administraciones ligadas a la familia Valencia, aunque sin resoluciones judiciales que acrediten responsabilidades directas del actual edil”.

A lo que se suma la reciente detección en la región de una pipa presuntamente adaptada para el transporte ilegal de hidrocarburos.

asc