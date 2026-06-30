Detienen a presunto homicida de médico pasante, a casi cuatro años del crimen

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron el pasado 28 de junio, durante un operativo en el municipio de Pueblo Nuevo, a Francisco Javier “N”, alias “El Flechas” o “Frank 38”, señalado como presunto responsable del asesinato del médico pasante Eric Andrade Ramírez.

El profesionista fue asesinado el 15 de julio de 2022 al interior del Hospital Integral de El Salto, en el municipio de Pueblo Nuevo, mientras atendía a un paciente con una severa intoxicación.

Francisco Javier “N”, alias “El Flechas” o “Frank 38”, es señalado como presunto responsable del homicidio, por lo que un juez libró una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado.

Tras el crimen, la Fiscalía General del Estado de Durango difundió un retrato hablado del hombre que ingresó al hospital para asesinar al médico, cuyas características coinciden con las de Francisco Javier “N”.

En las próximas horas, la Fiscalía General de la República (FGR) pondrá al detenido a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango para que enfrente el proceso correspondiente por el delito de homicidio calificado.