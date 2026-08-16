Niña sobrevive tras caer de 15 metros en un estacionamiento de Nuevo León

Una niña de cuatro años fue rescatada por elementos de auxilio luego de caer aproximadamente 15 metros al interior de un estacionamiento en San Pedro Garza García, Nuevo León.

El accidente ocurrió la tarde de este domingo 16 de agosto en el cruce de Lázaro Cárdenas y Diego Rivera en la colonia Loma Larga Oriente, donde la menor terminó en un espacio confinado entre dos edificios.

De acuerdo con ABC Noticias, la Central de Radio recibió el aviso alrededor de las 15:58 horas sobre la caída de la niña, por lo que los elementos se trasladaron al sitio y arribaron aproximadamente 11 minutos después.

La menor había caído por una abertura hasta uno de los niveles inferiores del estacionamiento.

Debido a las características del lugar, los rescatistas tuvieron que implementar un operativo especial para poder llegar hasta ella y sacarla del sitio.

Para realizar el rescate se utilizó un sistema de cuerdas, mediante el cual los elementos efectuaron un descenso de aproximadamente 30 metros entre los edificios para alcanzar el punto donde se encontraba la niña.

Las maniobras también requirieron realizar una apertura en una pared de uno de los edificios, con el objetivo de facilitar el acceso de los rescatistas hacia el espacio donde había quedado la menor.

La niña fue localizada en el sótano siete y posteriormente extraída para llevarla hasta la planta baja.

Durante la revisión inicial se detectó que presentaba escoriaciones en distintas partes del cuerpo.

Una vez que fue puesta a salvo, personal de rescate entregó a la menor a elementos de la Cruz Roja, quienes se encargaron de trasladarla a una unidad médica para que recibiera atención y se determinara la gravedad de las lesiones.

El padre de la menor, identificado como Luis, de 32 años, permaneció en el lugar durante las labores de rescate.

El incidente generó la movilización de los cuerpos de auxilio debido a la profundidad del espacio y las condiciones que presentaba el sitio, lo que obligó a realizar las maniobras con equipo especializado para evitar poner en riesgo tanto a la niña como a los propios rescatistas.

Hasta el momento, el reporte señala que la menor resultó con escoriaciones tras la caída y fue llevada a recibir valoración médica.

El caso también pone nuevamente bajo atención las condiciones de seguridad en espacios de estacionamiento y áreas de acceso restringido, particularmente aquellos puntos donde existen aberturas o desniveles que pueden representar un riesgo para quienes circulan cerca de ellos.