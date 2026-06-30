Defensa de “El Jardinero” frena momentáneamente proceso de extradición a EU

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México admitió a trámite un recurso de queja promovido por Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, señalado como presunto jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Nayarit.

La decisión incorpora una nueva revisión judicial al procedimiento que enfrenta Flores Silva, actualmente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 Altiplano, ante una eventual extradición a Estados Unidos.

El recurso fue presentado para impugnar la determinación del juez primero de Distrito en Materia Penal del Segundo Circuito, Alejandro Latorre Lozano, quien a principios de junio desechó la demanda de amparo promovida por el detenido. En esa solicitud, Flores Silva pidió la protección de la justicia federal frente a posibles actos de destierro, expulsión, extradición o deportación.

En escritos previos, la defensa del presunto operador criminal sostuvo que existía un riesgo de que autoridades administrativas intentaran sacarlo del país mediante un procedimiento acelerado, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional. Según ese planteamiento, esa vía permitiría eludir los controles judiciales ordinarios aplicables en los procesos de extradición.

La admisión del recurso no implica que el Tribunal Colegiado haya concedido la protección constitucional a Flores Silva. Por el momento, el órgano judicial únicamente revisará si el juez actuó conforme a derecho al desechar la demanda de amparo.

El análisis de fondo sobre los actos reclamados permanecerá pendiente hasta que el Tribunal resuelva el recurso de queja.