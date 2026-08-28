Cae presunto feminicida de adolescente que lo sorprendió cuando robaba su casa

En plena tarde, una menor de 15 años fue asesinada y colgada al interior de su vivienda en la Región 225 de Cancún, Quintana Roo, la joven fue estrangulada por un sujeto que ingresó a su vivienda a robar una televisión y un teléfono celular.

Las autoridades confirmaron la detención del presunto responsable del feminicidio identificado como Miguel Salvador “N”.

El pasado martes 25 de agosto, alrededor de las 15:30 horas, los padres de la menor llegaron a su vivienda, ubicada en la calle 5 de la Región 225 al noroeste de Cancún, cuando descubrieron el cuerpo sin vida de su hija, quien permanecía sola en su domicilio.

El ahora detenido habría entrado a robar a la vivienda, en ese momento fue sorprendido por la víctima, quien gritó para pedir ayuda, por lo que el sujeto la atacó físicamente, la privó de la vida y salió de la vivienda con los objetos sustraídos, mismos que vendió en una casa de empeño y en una tienda de celulares.

La Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Feminicidio informó que los resultados de la necropsia practicada por el Servicio Médico Forense (Semefo), arrojó como causa de muerte, obstrucción de las vías aéreas con un cinturón, destacando que previamente la había estrangulado con las manos.

La primera versión apuntaba la búsqueda de dos responsables del feminicidio y robo, incluso se habló de la posibilidad de un delito sexual; sin embargo, este miércoles, se confirmó el robo de un teléfono y una televisión.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos policiales acudieron a la vivienda para iniciar las primeras diligencias. Agentes de la Policía Estatal, Policía de Investigación y personal del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVI) blindaron el área e iniciaron un operativo de búsqueda en calles y colonias aledañas.

Derivado de un operativo, fue posible detener a Miguel Salvador “N”, probable responsable de los hechos, en el parque de la zona conocida como El Crucero, por lo que posteriormente fue presentado ante el Ministerio Público.

Miguel Salvador "N" enfrentará cargos “por su probable participación en hechos posiblemente constitutivos del delito de feminicidio en agravio la adolescente de 15 años de edad”.