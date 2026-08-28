Ariadna Montiel pide a jóvenes de Morena fortalecer la Transformación desde el territorio
Montiel resumió el mensaje dirigido a las juventudes con una consigna que coloca la organización territorial en el centro de la estrategia partidista: formarse, informarse, organizarse, caminar el territorio y mantener un pensamiento crítico para defender y fortalecer el proyecto de Morena.
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, encabezó este viernes en Palenque, Chiapas, actividades del Cuarto Campamento Nacional de Formación Política Jóvenes Morena 2026, donde convocó a las nuevas generaciones del partido a participar activamente en la continuidad del movimiento mediante la formación política, la organización y el trabajo territorial.
El encuentro, que se realiza del 27 al 30 de agosto, reúne a jóvenes de entre 18 y 29 años de Chiapas, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, entidades que integran la tercera circunscripción electoral.
A través de sus redes sociales, Montiel informó que durante su participación en Palenque sostuvo con las juventudes la charla “Organización y relevo generacional: Defender la Transformación desde el territorio”, en la que se abordaron la historia, las raíces y la lucha organizada que hicieron posible el triunfo del movimiento.
La dirigente nacional destacó la formación de nuevos cuadros como una tarea directamente vinculada con la continuidad de Morena y de la llamada Cuarta Transformación.
Durante el campamento, las y los participantes tienen programadas conferencias, mesas de trabajo, conversatorios, paneles y talleres para fortalecer sus capacidades políticas, sociales y comunitarias.
Montiel resumió el mensaje dirigido a las juventudes con una consigna que coloca la organización territorial en el centro de la estrategia partidista: formarse, informarse, organizarse, caminar el territorio y mantener un pensamiento crítico para defender y fortalecer el proyecto de Morena.
La actividad en Palenque se suma a la estrategia de la dirigencia nacional para consolidar una nueva generación de cuadros políticos y mantener activa la estructura del movimiento en las comunidades.