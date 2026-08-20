Detienen a presunto extorsionador en Ecatepec, le pidió cuota a vendedor callejero de café

Para poder vender en la calle le exigían derecho de piso, por lo que pidió apoyo a las autoridades y fue detenido su presunto extorsionador en el poblado de Santa Clara en Ecatepec, Estado de México.

La detención se logró luego de que elementos del sector 9 de la policía municipal al realizar patrullajes de prevención del delito en la carretera México-Pachuca, fueron alertados por un masculino que realizaba señas con ambas manos, por lo que se detuvieron para apoyarlo.

La víctima denunció que mientras levantaba su puesto de venta de café, un sujeto lo había amagado con un cuchillo para exigirle dinero como derecho de piso y quien iba en huida metros adelante.

En una intervención inmediata, los elementos dieron alcance al masculino, que fue señalado por la víctima de exigirle 300 pesos como cuota semanal y que si no pagaba el monto amenazó con hacerle daño, por lo que le habría entregado el efectivo.

Al realizar una revisión preventiva al sujeto, le hallaron una cangurera de color negro en la cintura con un cuchillo de aproximadamente 22 cm de largo y la cantidad de 300 pesos.

El detenido fue identificado como Christian Daniel “N”, probable responsable del delito de extorsión, por lo cual fue presentado ante el ministerio público.