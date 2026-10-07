Muere en prisión El Chiquilín; procesado por homicidio en La Polar

Sergio “N”, alias El Chiquilín, procesado por el homicidio de un cliente en el restaurante La Polar en 2023, habría fallecido al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

La noticia se dio a conocer luego de que un sobrino del interno publicara en redes sociales un mensaje dirigido al director del penal, Luis Ángel Hernández Salas, para denunciar la falta de atención médica oportuna a una grave infección originada por un dolor de muela.

Según el testimonio del familiar, el servicio médico recomendó su traslado urgente al notar que la inflamación avanzó hasta el cuello. No obstante, el sobrino acusó al “Comandante Ray” de ignorar la emergencia: “En vez de ayudarlo lo amenazó”, señaló, asegurando que el mando advirtió con enviarlo a un celda de castigo si continuaba pidiendo auxilio.

Hasta el momento, las autoridades de la CDMX no han confirmado el deceso. El Chiquilín fue detenido en marzo de 2023. En aquella ocasión Excélsior publicó los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento donde se mostró la agresión contra el comensal, quien posteriormente fue sacado del lugar.