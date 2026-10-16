Detienen por extorsión al alcalde de Puerto Aventuras y a funcionaria de Playa del Carmen

Tres personas, entre ellas el alcalde de Puerto Aventuras, Quintana Roo, Gilberto Martínez, fueron detenidas por su probable participación en un caso de extorsión agravada contra un comerciante. Entre los señalados también están Karla Paola, funcionaria municipal, y Jorge “N”, sobrino del alcalde.

La investigación de la Fiscalía General del Estado apunta a que las exigencias de dinero comenzaron a principios de año, cuando personal de la alcaldía acudió a un establecimiento de la colonia Puerto Maya para pedirle al comerciante que regularizara su situación y se presentara con Karla Paola “N”, adscrita a la Dirección de Desarrollo Económico.

Las detenciones también reavivaron los señalamientos de Alfonso Cruz Lara, exhabitante de Puerto Aventuras, quien asegura que denunciar presuntas irregularidades en la administración local le costó amenazas, agresiones y finalmente abandonar la localidad, donde vivió durante más de 20 años.

Jorge N, detenido por extorsión en Puerto Aventuras. Foto: Especial.

Exhabitante denuncia amenazas y agresiones

El comunicador afirma que los hechos ocurrieron después de hacer públicas sus denuncias hace aproximadamente 16 meses. Según su testimonio, tuvo que salir de la comunidad para proteger su integridad y la de su familia.

“Pues sí, fui excluido, sacado de esa localidad tras, pues, hacer mi trabajo, prácticamente denunciar irregularidades en la administración de ciertos personajes que ahorita, pues, ya se encuentran detenidos, obviamente. Y, pues, bueno, sufrimos amenazas, tortura, lesiones y, obviamente, pues, bueno, eso derivó en abandonar este lugar tan bonito en el cual radicaba desde hace más de veinte años y, pues, emigrar, poner a salvo mi vida, la de mi familia, mi integridad física y, obviamente, pues, no seguir corriendo el riesgo”, relató.

Órgano de control no reporta quejas por el caso

Por otra parte, la titular del Órgano Interno de Control de Playa del Carmen, Leticia Lorenzo, aseguró que hasta el momento no tiene conocimiento de que se hayan presentado quejas o denuncias administrativas relacionadas con estos hechos.

La funcionaria explicó que asumió el cargo el día 9 y que actualmente se encuentra en el proceso de entrega-recepción. Añadió que, de presentarse alguna denuncia, deberá recibir el trámite correspondiente.

“No tenemos ninguna. Como ustedes saben, estoy incorporándome al puesto hace algunos días, a partir del día 9. Ahorita estamos en proceso de entrega-recepción, pero el personal me ha informado que no tuvimos ninguna denuncia, queja relacionada con este hecho. Claro, siempre son vigentes. Entonces, se le daría el tratamiento que corresponda según lo que presenten”, declaró.

Mientras los tres detenidos enfrentan el proceso judicial por la presunta extorsión, las acusaciones de Alfonso Cruz Lara colocan bajo cuestionamiento otros aspectos de la administración de Puerto Aventuras. Sin embargo, estos señalamientos corresponden a su testimonio y no implican, por sí mismos, que exista una resolución judicial sobre los hechos que denuncia.

*mcam