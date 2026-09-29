Cae 'El Muerto', líder de la Pandilla 18, en megaoperativo con 57 detenidos en Chiapas

José Edwin Wilberto Ventura Cerón, alias El Muerto, de 37 años, de nacionalidad salvadoreña, identificado como presunto integrante activo de un grupo delictivo y requerido por autoridades de su país, fue detenido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el marco de un operativo del gabinete de seguridad, que concluyó con 57 personas detenidas.

De acuerdo con las investigaciones, Ventura Cerón es señalado por las autoridades salvadoreñas como presunto integrante de la estructura criminal Pandilla 18 Revolucionarios, por lo que cuenta con una orden de aprehensión por múltiples homicidios.

Caen 57 en operativo en Chiapas

En el marco del reforzamiento de las acciones de seguridad para detener a generadores de violencia en Chiapas, se realizaron distintas acciones en varios municipios, con un saldo de 57 personas detenidas y el aseguramiento de nueve armas de fuego, ocho cargadores, 157 cartuchos, 5 mil 512 dosis de droga y 12 vehículos.

El gabinete de seguridad detalló que, del grupo de detenidos, 34 están vinculados con una agresión en Tuxtla Gutiérrez, en la colonia Las Granjas, donde tres personas perdieron la vida y otras tres resultaron lesionadas.

El gabinete de seguridad logró el aseguramiento de miles de dosis de narcóticos, armamento y vehículos tras operativos de reconocimiento en Chiapas. Especial

Luego de la agresión, agentes de seguridad desplegaron acciones operativas y de investigación para identificar y localizar a los responsables, entre el 18 y el 28 de septiembre, lo que llevó a identificar y detener a los presuntos autores materiales de la agresión y un integrante con funciones de mando dentro de la célula delictiva.

Entre los detenidos están Jesús Lazos Sánchez, de 21 años, conductor de la motocicleta desde donde se realizó el ataque; José Luis Villatoro de Paz, alias El bebé, de 31 años, líder de la célula criminal; Ana Yesenia López López, de 28 años, identificada como autora intelectual y un adolescente de 17 años.

En Tapachula, las fuerzas federales realizaron diferentes operativos interinstitucionales, del 23 al 28 de septiembre; en uno de ellos se detuvo a Julián Martínez Osorio, de 38 años, y Antonio Martínez Osorio, de 45 años, con 104 paquetes con cocaína y un vehículo.

En la colonia El Paraíso, tras repeler una agresión de civiles armados, fueron detenidos Ocario 'N', Juan José 'N', Maclovio Nicolás 'N' y Lizbeth Pamela 'N', vinculados con los grupos delictivos 'Los Cuatetes' y 'Pandilla Barrio 18'.

Uno de los individuos detenidos en Tapachula y puesto a disposición por la Guardia Estatal Fronteriza durante el despliegue del gabinete de seguridad. Especial

A los capturados les aseguraron tres armas largas, un arma corta, tres cargadores, aproximadamente tres kilos de mariguana, 80 dosis de droga y un vehículo.

El gabinete de seguridad indicó que, en estos hechos, un elemento de la Guardia Estatal Preventiva resultó lesionado, por lo que recibió atención médica.

Operativos en Tapachula dejan 16 detenidos

Se indicó que, en otros operativos, también realizados en Tapachula fueron detenidas 16 personas y se aseguraron 166 dosis de droga, dos motocicletas, un vehículo y un arma corta de aire comprimido.

Dos presuntos infractores capturados en Tapachula junto a dosis de presunta droga, presentados por el Sector V de la Guardia Estatal Preventiva Especial

En Benemérito de las Américas, durante un operativo de reconocimiento e inspección, se localizaron un arma larga, cinco cargadores, 137 cartuchos, 4 mil 935 dosis de droga y tres vehículos.

El gabinete de seguridad destacó que a los 57 detenidos les fueron leídos sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición de los agentes del Ministerio Público, para determinar su situación jurídica e integrarán las carpetas de investigación.