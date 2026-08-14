Detienen a mando policiaco en Michoacán por desaparición de personas

En un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, el director de Seguridad Pública del municipio de José Sixto Verduzco y tres elementos de la corporación fueron detenidos por su presunta participación en el delito de desaparición de personas.

La captura de los mandos e integrantes de la policía municipal se logró tras la ejecución simultánea de cuatro órdenes de cateo en diversos inmuebles de la localidad. Durante las diligencias, los agentes ministeriales recabaron diversos indicios materiales que se integraron a la investigación abierta sobre el caso.

Situación jurídica y silencio institucional

Tras ser aprehendidos, tanto el mando policial como los tres agentes fueron puestos a disposición del órgano judicial correspondiente, autoridad que se encargará de determinar su situación legal e iniciar el proceso penal respectivo.

La Fiscalía de Michoacán cumplimentó las órdenes de aprehensión tras la ejecución de cuatro cateos en inmuebles. Especial

Hasta el momento, las autoridades del ayuntamiento de José Sixto Verduzco no han emitido ningún posicionamiento o comunicado oficial respecto al arresto de los mandos de su corporación preventiva.

Reincidencia en la corporación municipal

La detención de la cúpula policial del municipio saca a la luz un antecedente directo registrado hace cuatro años en la misma demarcación.

En 2022, el entonces titular de la Dirección de Seguridad Pública de José Sixto Verduzco también fue arrestado y posteriormente vinculado a proceso por las autoridades estatales, acusado del delito de secuestro agravado cometido en perjuicio de una mujer.