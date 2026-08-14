Procesan a sujeto por amputar mano a su amigo con una katana

Un juez local vinculó a proceso y dictó prisión preventiva a Yovani Said, de 25 años de edad, por haber amputado la mano a su vecino, utilizando una espada o katana samurai.

El Ministerio Público acreditó el delito de lesiones calificadas, cometido en agravio de un hombre en Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado domingo 9 de agosto, en la calle Desierto de Sahel, cerca del bulevar Zaragoza.

De acuerdo con la investigación ministerial, Yovani Said G. C. amputó una mano a la víctima, identificada como José Pablo A. C. de 45 años de edad con un arma blanca tipo espada, hechos por los que fue detenido en flagrancia por elementos de la Policía Municipal y puesto a disposición de la Fiscalía.

El juez de control, conocedor de la causa penal, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al imputado y resolvió su situación jurídica, además de establecer un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe mencionar que, a pesar de la pronta intervención médica, no fue posible reimplantar la mano amputada a la víctima, quien ya fue dado de alta.