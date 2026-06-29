Detienen a joven por el presunto feminicidio de su madre, agente del MP

Un joven de 24 años fue detenido como presunto responsable del feminicidio de su madre, quien se desempeñaba como agente del Ministerio Público, informó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

La víctima fue identificada como Karla Judith Alba Altamirano, de 52 años, servidora pública adscrita al Grupo Especializado de Vehículos Robados de la Fiscalía General del Estado y docente del Instituto Estatal de Seguridad Pública (IESP) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El domingo 28 de junio de 2026, Karla Judith Alba Altamirano fue encontrada sin vida al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Pacífico, en la ciudad de Chihuahua. De acuerdo con las autoridades, presentaba golpes en el cuerpo y la cabeza.

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) atrajo la investigación por el delito de feminicidio.

La dependencia informó que Abdiel Sebastián, de 24 años e hijo de la víctima, fue detenido como presunto responsable del crimen.