Durazo cumple demanda histórica con modernización a cuatro carriles de la carretera Hermosillo-Kino

Con una inversión estatal de 500 millones de pesos destinada a la intervención de 28.5 kilómetros, el gobierno de Sonora entregó la primera etapa de la modernización y ampliación a cuatro carriles de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino.

La obra contempla dos carriles por sentido de 3.5 metros de ancho cada uno, un camellón central de dos metros, acotamientos laterales de 1.5 metros, así como trabajos de terracerías, demolición de pavimento, colocación de carpeta asfáltica, señalamiento vial y drenaje pluvial.

Una inversión que busca agilizar tiempos de traslado y ayudar a los sonorenses Especial

La infraestructura busca mejorar la seguridad vial, fortalecer la conectividad y dinamizar la economía y el turismo, beneficiando la circulación en puntos estratégicos como el aeropuerto, la Escuela de Agronomía, el Hipódromo y los centros penitenciarios de la capital sonorense.

Durante el acto inaugural, acompañado por la secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Alejandra Castro Valencia, el gobernador Alfonso Durazo Montaño enfatizó la trascendencia de este proyecto al dar solución a un reclamo histórico de la población.

“Esta demanda viene arrastrándose por décadas. Hace 70 años inició la gestión de un grupo de hermosillenses ante el gobierno del estado para conseguir la ampliación de esta carretera a cuatro carriles que hoy estamos cumpliendo con profunda satisfacción durante mi gobierno”, afirmó el mandatario.

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Durazo Montaño anunció además que a inicios del próximo año continuarán los trabajos de remodelación en un tramo posterior de 22.5 kilómetros, pasando el poblado Miguel Alemán, para consolidar el desarrollo equilibrado de la entidad.

Por parte de la ciudadanía, el presidente del Comité de Contraloría Social, David Gutiérrez Mazón, resaltó la relevancia de la intervención vial orientada a la prevención de accidentes, señalando que su verdadero valor radica en que permite a las familias transitar con la tranquilidad y la certeza de regresar con bien a sus hogares. En el evento también estuvieron presentes autoridades legislativas, académicas y del sector de caminos estatal.