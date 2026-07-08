Detienen al hombre atrincherado tras reporte de disparos en García, Nuevo León

Después de varias horas de tensión en el municipio de García, Nuevo León, elementos de Fuerza Civil detuvieron a un hombre que permanecía atrincherado en una vivienda de la colonia Ampliación Los Nogales, luego de que presuntamente realizara disparos contra policías municipales durante la madrugada de este miércoles.

El operativo movilizó a corporaciones de los tres órdenes de gobierno y mantuvo resguardada la zona mientras las autoridades implementaban una estrategia para controlar la situación sin poner en riesgo a los habitantes del sector.

En el despliegue participaron elementos de Fuerza Civil, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Municipal de García, quienes establecieron un perímetro de seguridad alrededor del inmueble.

Fue alrededor de las 09:00 horas cuando agentes de Fuerza Civil ingresaron a la vivienda, con autorización de los propietarios, logrando la detención del presunto responsable y el aseguramiento de un arma de fuego.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales, que continuarán con las investigaciones para determinar su situación jurídica y esclarecer el origen de los hechos.

Gobierno de García descarta enfrentamiento armado

Durante las primeras horas del operativo circularon versiones en redes sociales que señalaban un supuesto enfrentamiento armado en la zona.

Sin embargo, el Gobierno de García desmintió esa información y precisó que no se registró una balacera durante la intervención de las fuerzas de seguridad.

Asimismo, informó que no hubo personas lesionadas, pese a la fuerte movilización policial y militar que generó expectativa entre los vecinos de la colonia.

Investigan los disparos reportados durante la madrugada

De acuerdo con la información preliminar, el ahora detenido es señalado de presuntamente haber realizado disparos contra elementos de la Policía Municipal durante la madrugada, situación que originó el despliegue de las fuerzas estatales y federales.

Las autoridades no han informado, hasta el momento, el motivo de la agresión ni si el detenido cuenta con antecedentes penales.