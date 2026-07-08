Alcalde de Alto Lucero alerta por el estado de caminos cercanos a Laguna Verde

Las rutas de evacuación que rodean la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde —la única del país en su tipo— operan con deterioro y sin garantía de mantenimiento inmediato, reconoció el alcalde de Alto Lucero, Roque Castillo Castillo, quien admitió que los caminos de las comunidades más cercanas dependen de terracerías vulnerables al clima y de solicitudes de apoyo que aún no reciben respuesta federal.

El munícipe confirmó en entrevista con Excélsior que ya pidió la intervención de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), pero aceptó que la atención tardará debido a la construcción de un tramo de autopista y que el presupuesto local no alcanza para obras de infraestructura mayor, mientras las localidades de La Hierbabuena y Arroyo Agrio —las más próximas al perímetro de riesgo— muestran un desgaste acelerado por las lluvias y los vientos.

“Nuestras rutas de evacuación sí están transitables, pero requieren atención porque son terracerías y el clima las deteriora; ya solicitamos el apoyo y esperamos que el gobierno federal y estatal volteen los ojos hacia esta zona”, dijo el alcalde Roque Castillo.

Especial

Otras comunidades, como Limón, Mesa de 24 y El Rubí, también registran daños, aunque se encuentran fuera del radio prioritario de 16 kilómetros. Castillo aseguró que las rutas siguen siendo transitables y que él mismo circula por la zona, pero reconoció que la capacidad de respuesta podría complicarse si se presenta una contingencia, pues la circulación también depende del clima y de reparaciones anuales que no han sido suficientes.

Afirmó confiar en que los gobiernos federal y estatal atenderán la región por la presencia de la planta nucleoeléctrica, aunque admitió que las obras de fondo requieren una inversión que el municipio no puede cubrir.

“Tenemos la única planta nucleoeléctrica del país y considero que deberíamos estar mejor atendidos; confío en que nos van a responder, pero el municipio no tiene presupuesto para obras de infraestructura mayor.”

Sobre el suministro eléctrico, señaló que los apagones son recurrentes durante los eventos de norte y los vientos fuertes, una condición que afecta a varias localidades y que se suma a las vulnerabilidades ya identificadas en la infraestructura de acceso.