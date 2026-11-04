Detienen a hermano de César Duarte en Chihuahua; le decomisan droga y cartuchos

Alejandro Duarte Jáquez, hermano mayor del exgobernador de Chihuahua César Duarte, fue detenido en la ciudad de Parral en posesión de drogas y cartuchos de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

La Fiscalía de Chihuahua informó que el hermano de César DuRarte fue detenido en flagrancia. Durante una revisión preventiva a Alejandro Duarte Jáquez se le encontró en posesión simple de narcóticos y portación ilegal de cartuchos de uso exclusivo del Ejército mexicano.

La detención del hermano de César Duarte ocurrió en la calle República de Haití, de la colonia Américas, en la ciudad de Parral, cuando conducía una camioneta de la marca Toyota.

Entre sus pertenencias le fueron encontrados tres envoltorios de plástico con diversas porciones de cocaína; una cajetilla de cigarros que contenía 11 cigarrillos forjados con marihuana y, un cigarrillo quemado del mismo enervante; 11 cartuchos calibre .45mm; 4 mil 500 pesos en efectivo; 13 dólares y un teléfono celular.

El detenido es el hermano mayor del exmandatario priista César Duarte Jáquez, el cual se encuentra actualmente preso, acusado de peculado agravado cometido cuando fue gobernador constitucional de dicho estado.