Sonorenses desarrollan guante que convierte Lengua de Señas en vox o texto

HERMOSILLO.— Tres estudiantes universitarios desarrollaron Señas a Voces, un guante que traduce digitalmente la Lengua de Señas Mexicana a voz o texto mediante una aplicación en teléfono inteligente, con la idea de aprovechar la tecnologías de la comunicación para brindar autonomía a las personas que padecen una discapacidad como la sordera o mudes.

Sus desarrolladores son César Santiago Luna Valle, estudiante de la Ingeniería en Mecatrónica de la Universidad de Sonora; Mario Chaidez Martínez y Emiliano Acuña, de la facultad de Ingeniería en Tecnologías Computacionales del TEC de Monterrey, quienes han ganado diversos reconocimientos, como el Smart City Hackathon del Ayuntamiento de Hermosillo y la competencia nacional de emprendimiento de Enactus México, lo que les permitió representar a nuestro país en la Enactus Puerto Rico National Expo 2026.

Guante Lengua de Señas Daniel Sánchez Dórame

César Santiago explicó que el guante tiene un giroscopio que mide la posición de la mano y sensores que interpretan la flexión de los dedos. Esta información, a través de un código de programación, pasa hacia un smartphone donde una aplicación lo traducen a palabras en español.

“Hemos recibido la retroalimentación de personas sordomudas, quienes nos explicaron que también será importante la manera de traducir la voz del español hacia una animación del lenguaje a señas para completar el ciclo de la comunicación. Lo estamos desarrollando con una videocámara y un software”, explicó Santiago.

Emiliano Acuña destacó que el principal objetivo de Señas a Voces es romper con la brecha de comunicación que diariamente padece la comunidad sordomuda.

Guante Lengua de Señas Daniel Sánchez Dórame

“De acuerdo con el Inegi, más de 2.5 millones de personas padecen sordera, mudes o son sordomudos. Únicamente entre 100 a 300 mil personas saben el Lenguaje a Señas Mexicano. Existen intérpretes que hacen una gran labor, pero no pueden acompañar a las personas con discapacidad a todas partes”, comentó.

Los jóvenes que desarrollan el guante Señas a Voces lo están diseñando como una herramienta que acompañe a los sordomudos en lugares donde es indispensable comunicarse, como en citas médicas, cuando realizan un trámite gubernamental o cuando van al banco.

“No buscamos remplazar al intérprete, sino acompañar a las personas con discapacidad donde el intérprete no puede estar, como en situaciones de intimidad, confidencialidad, trámites que requieran hacerlos personalmente, como en una terapia o cita con el psicólogo”, aseguró Emiliano Acuña.

Dijo que el guante Señas a Voces es un puente para reducir la brecha de comunicación entre las personas sordomudas y el resto de la población.

Mario Chaidez dijo que actualmente el equipo está trabajando en perfeccionar el guante Señas a Voces y en el desarrollo de una aplicación de aprendizaje de Lenguas a Señas Mexicana en la que puedan recopilar todas las señas del lenguaje, ya que explicó que este cambia en las regiones del país.

“Las lenguas de la frontera, no son las mismas que las del centro y sur del país, incluso hay variaciones en el lenguaje a señas entre Hermosillo a Ciudad Obregón, así que buscamos recopilar la mayor cantidad de señas posibles para cerrar la brecha de comunicación en México”, dijo Mario Chaidez.

Guante Lengua de Señas Daniel Sánchez Dórame

Los inventores de Señas a Voces están colaborando con una organización de sordomudos sonorense llamada Señas del Desierto porque el principal reto del guante y las aplicaciones es la recopilación de videos del Lenguaje a Señas Mexicano, ya que el modelo se basa en recopilar videos para entrenar a una inteligencia artificial.

Actualmente Señas a Voces ya traduce más de 100 palabras del Lenguaje a Señas Mexicanas, pronombres, números, verbos y sustantivos.

Para poder desarrollar todo el potencial del guante Señas a Voces están buscando el apoyo de familias, personas con la discapacidad y asociaciones interesadas en colaborar.