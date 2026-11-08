SSPC de San Luis Potosí reporta secuestro del alcalde de Río Bravo, Tamaulipas

El alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, fue privado de la libertad en Zacatecas cuando viajaba acompañado de otras personas rumbo al Pueblo Mágico de Real de Catorce, en San Luis Potosí.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí informó que los hechos ocurrieron sobre la carretera San Tiburcio–Vanegas, en territorio zacatecano, durante el trayecto del presidente municipal, quien milita en el Partido Acción Nacional (PAN).

La #SSPCE informa que, de acuerdo con los primeros datos recabados, los hechos relacionados con la presunta privación ilegal de la libertad del presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, ocurrieron sobre la carretera San Tiburcio–Vanegas, en territorio del estado de #Zacatecas, no en San Luis Potosí”.

De acuerdo con los primeros reportes, el edil fue interceptado junto con otras personas que lo acompañaban. Posteriormente, estas fueron abandonadas sobre la carretera, por lo que buscaron ayuda para ponerse a salvo e informar de lo acontecido.

La dependencia estatal dio a conocer que, según el testimonio de una de las personas afectadas, los involucrados llegaron hasta el municipio de Cedral, en San Luis Potosí, donde solicitaron auxilio a las autoridades.

El reporte permitió a las corporaciones potosinas conocer detalles sobre lo sucedido en la entidad vecina y activar acciones de coordinación para atender el caso.

Guardia Civil despliega operativo tras secuestro del alcalde

Tras recibir la notificación de los hechos ocurridos en Zacatecas, la Guardia Civil Estatal puso en marcha un operativo en la zona limítrofe entre ambos estados, con el propósito de contribuir a la localización de las personas involucradas.

Como parte de las acciones, también estableció comunicación con las autoridades zacatecanas y las instancias correspondientes para coordinar esfuerzos en torno a la búsqueda.

La SSPC potosina señaló que la información difundida corresponde a los primeros datos recabados sobre la presunta privación ilegal de la libertad del presidente municipal.

Hasta el momento, la información proporcionada por la dependencia potosina se centra en las circunstancias del incidente, el testimonio de una de las personas afectadas y el despliegue de las corporaciones de seguridad en la región limítrofe.

*mcam