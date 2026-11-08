Paseaban con un cachorro de león africano en Aguascalientes; 3 fueron detenidos

Tres jóvenes fueron detenidos en Aguascalientes luego de que policías municipales descubrieron que transportaban un cachorro de león africano en una camioneta particular, sin contar con documentos que acreditaran la procedencia legal del animal ni los permisos necesarios para su posesión y traslado.

El caso llamó la atención después de que ciudadanos reportaron la presencia del felino en una Ford F-150 roja que circulaba por calles del norte de la capital de Aguascalientes. De acuerdo con los testimonios, el cachorro sacaba la cabeza por las ventanas del vehículo mientras avanzaba, lo que sorprendió a automovilistas y peatones.

Tras recibir el reporte, elementos del Grupo Motorizado Centauro de la Policía Municipal desplegaron un operativo para localizar la unidad. La camioneta fue ubicada sobre la calle Sierra de la Canela, en el fraccionamiento Bosques del Prado Norte, donde los uniformados interceptaron a sus ocupantes.

Durante la inspección, los agentes encontraron a tres hombres que viajaban con un león africano de aproximadamente ocho meses de edad.

El caso llamó la atención después de que ciudadanos reportaron la presencia del felino en una Ford F-150 roja. Captura de video

¿Quiénes son los tres jóvenes detenidos?

Los ocupantes de la camioneta fueron identificados como Marcos "N", de 29 años; José "N", de 22, e Ian "N", de 21 años.

Cuando los policías les solicitaron la documentación para acreditar la procedencia legal del león, así como los permisos correspondientes para mantenerlo en cautiverio y transportarlo, ninguno pudo presentar los documentos requeridos.

Ante esta situación, los tres hombres fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades federales para determinar su situación jurídica.

Los jóvenes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que deberá integrar la investigación y establecer si existe alguna responsabilidad penal relacionada con la posesión o el aprovechamiento ilegal de ejemplares de vida silvestre.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cómo obtuvieron el cachorro, cuánto tiempo permaneció bajo su cuidado ni cuál era su destino cuando fue localizado por los policías.

Tampoco se han dado a conocer detalles sobre algún establecimiento o inmueble relacionado con la posesión del felino.

PROFEPA queda a cargo del cachorro de león africano

Después de la intervención policial, el cachorro quedó bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), dependencia encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones ambientales y de protección de la vida silvestre.

La autoridad deberá supervisar las condiciones del ejemplar y determinar las medidas necesarias para garantizar su protección y bienestar.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos relacionados con la posesión de animales exóticos en México, especialmente cuando se trata de especies silvestres que requieren instalaciones, alimentación y cuidados especializados.