Aseguran a león africano en condiciones de maltrato en vivienda de Morelos

Un león africano juvenil fue asegurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en un domicilio particular de Totolapan, Morelos, donde fue encontrado en condiciones inadecuadas de cuidado, con lesiones en el cuello y la cabeza, parásitos externos y síntomas de un trastorno neurológico.

El operativo se realizó luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia del felino en una vivienda, donde presuntamente no recibía los cuidados necesarios. En coordinación con elementos de la Guardia Nacional, personal de la Profepa ingresó al inmueble y localizó al ejemplar, un macho juvenil que presentaba afectaciones en su estado de salud, entre ellas síntomas de síndrome vestibular, una alteración que puede afectar el equilibrio y la coordinación.

Las condiciones en las que mantenían al animal también evidenciaron deficiencias importantes. El león se encontraba dentro de una casa habitación que no contaba con las instalaciones ni los elementos necesarios para albergar a una especie silvestre de este tipo. Además, las ventanas permanecían abiertas y únicamente tenía un candado pequeño como medida para impedir que escapara al exterior, lo que representaba un riesgo tanto para el propio ejemplar como para los habitantes de la zona.

El operativo se realizó luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia del felino en una vivienda. Cortesía

A estas irregularidades se sumó que el alimento proporcionado al felino era carne en estado de descomposición, mientras que su cuerpo presentaba parásitos externos y diversas lesiones, reflejo de las condiciones inadecuadas de mantenimiento y atención.

Aunque la persona responsable presentó documentos que acreditaban la legal procedencia del león, no contaba con un Plan de Manejo para especies exóticas aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), requisito indispensable para su adecuado mantenimiento. La Profepa también detectó faltas al trato digno y respetuoso que establece la legislación ambiental.

Ante este panorama, las autoridades realizaron el aseguramiento físico del ejemplar y lo trasladaron a una Unidad de Manejo y Conservación de Vida Silvestre (UMA) en Morelos, donde actualmente recibe atención veterinaria y cuidados en instalaciones apropiadas para favorecer su recuperación y bienestar.

La Profepa informó que inició un procedimiento administrativo para determinar la situación jurídica del animal y que mantendrá comunicación con la UMA para dar seguimiento a su estado de salud y garantizar que continúe recibiendo la atención necesaria.