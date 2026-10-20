‘Se van a meter en un problemón’: Detienen a falso diputado en Nuevo León

Un hombre que se hizo pasar por diputado federal fue detenido en Santiago, Nuevo León, informó la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del municipio.

La persona fue identificada como Juan “N”, de 56 años de edad y con domicilio en la zona centro de Monterrey.

Actualmente es investigado por la probable comisión del delito de Usurpación de Funciones Públicas o de Profesión, de acuerdo a ABC Noticias.

De acuerdo con la Policía de Santiago, se recibió un reporte al Centro de Inteligencia para la Vigilancia (CIV) en donde ciudadanos denunciaban la presencia de una persona a bordo de un taxi que tomaba fotografías a personas y negocios ubicados en la zona de La Cieneguilla.

Los uniformados atendieron el reporte y detectaron que el vehículo en cuestión era conducido por una mujer, quien argumentó que estaba buscando a su expareja para avanzar en un proceso legal que tiene en su contra.

La mujer iba acompañada precisamente por el presunto abogado, quien además se identificó como diputado federal.

El individuo mostró dos placas metálicas en la que aparecía el nombre de Juan “N”, y en una de las placas la leyenda Asesor Legislativo, y en la otra, Pro Libertad y Derechos Humanos en América, en Participación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Unesco, con vigencia hasta diciembre de 2019.

Cuando el CIV revisó las bases de datos de servidores públicos activos, no encontró coincidencia alguna con el nombre del abogado, quien adquirió una conducta prepotente.

La corporación reportó que el hombre lanzó amenazas en las que dijo: “yo soy servidor público, diputado, abogado y conozco de leyes, soy un diputado apoyando a la ciudadana, no saben en el problemón que se van a meter”.

Juan “N” fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que tras una audiencia determinó vincularlo por Usurpación de Funciones Públicas y Amenazas. Se informó que el hombre podrá llevar su proceso en libertad.