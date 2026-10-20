"Tenemos T-MEC para 10 años; la renegociación ha sido un éxito": Marcelo Ebrard a senadores

Luego de comparecer por más de tres horas ante la Junta de Coordinación Política del Senado y comisiones unidas, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que “tenemos T-MEC para 10 años; la negociación ha sido exitosa”.

“Realmente sí, hubo un riesgo (de que fracasara la revisión del T-MEC), pues sí, pero se sorteó. Hoy en día ya queda claro que el tratado va a estar vigente 10 años.

“Vamos a una revisión anual. La más amplia probablemente va a ser la de este año y los años subsecuentes, yo supongo, con elementos fundados que van a ser cada vez menos temas (a revisión) ¿Por qué? Pues porque ya los trataste, ya lo resolviste”, indicó.

Luego de la reunión privada con senadores, en conferencia de prensa, Ebrard Casaubón indicó que México ha logrado la mejor relación comercial con Estados Unidos, que haya realizado cualquier otro país.

“Entonces, evidentemente, es un gran éxito (la revisión del T-MEC), nadie esperaba esto, porque siguen creciendo las exportaciones mexicanas en Estados Unidos y tenemos el arancel más bajo. Quizás si yo les hubiera dicho esto hace poco más de un año, no me lo habrían creído.

Entonces, yo lo que más bien, la percepción que hay, por lo que yo escuché es que México ha tenido éxito, que a México le está yendo bien en esta negociación. No tengo la impresión de que hubiera otra otro punto de vista”, indicó el titular de Economía.

En este sentido, Marcelo Ebrard dijo que existen altas expectativas de que a finales de año se firme la nueva etapa del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

“Y también que nosotros quisiéramos tener ya cerrado nuestra revisión del tratado de este año, pues en estos días antes de que termine el año, porque eso va a dar certidumbre a los inversionistas”, puntualizó.

Explico que hay sectores específicos que están teniendo una negociación particular por la cadena de insumos para la producción final con Estados Unidos, pero se sigue avanzando de manera puntual.

"¿Qué son los sectores que más nos preocupan ahorita? El automotriz, el acero, aluminio”, manifestó.

SEGURIDAD CON EU

Ebrard Casaubón explicó que los temas de seguridad, combate al narcotráfico o las solicitudes de extradición de Estados Unidos no han afectado la revisión del T-MEC, pues en ésta se ve el tema comercial y los demás asuntos son atendidos por otras dependencias de ambos países.

“Pero, le diré lo siguiente; el secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho que no había habido nunca una cooperación materia de seguridad como la que hay. Es la posición oficial del gobierno de Estados Unidos.

“En lo que hace a nuestro tema de comercio, (el tema de seguridad y lucha anticrimen) nunca me lo han tratado. La única referencia que tengo es esa declaración del secretario de Estado”, destacó el funcionario federal.

SHEINBAUM EN APEC

Marcelo Ebrard destacó que sus homólogos en las carteras de comercio y economía de otros países, le han preguntado cómo le ha hecho México para tener una buena revisión del T-MEC, a lo que ha respondido que la actitud conciliadora de la presidenta y él tratar directamente este asunto ha sido benéfica.

“Y en lo que comentaban era eso: ¿cómo le han hecho ustedes para tener lo que tienen? Porque nosotros todos tenemos aranceles altísimos, no nos dejan exportar y a ustedes les va muy bien.

“¿Qué es lo que hizo la presidenta Sheinbaum? (le preguntaron a Ebrard). Les dije, bueno, pues ahora que vaya ella a la APEC, les platican, a los que vayan y los que no, pues pidan cita (con la presidenta de México) o algo”, planteó.

La presidenta Claudia Sheinbaum asistirá a la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) los días 18 y 19 de noviembre de este año en Shenzhen, China.

ASPIRACIONES

Respecto a sus aspiraciones políticas para el próximo sexenio, Marcelo Ebrard manifestó que él planteó sólo que lo “borren” de la lista de posibles candidatos, no que lo den por muerto, como en algún momento señaló el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No, no que me maten, nada más que me borren. Yo nada más que me borren (de la lista de presidenciables).

“Yo estoy trabajando en lo que estoy trabajando. Nada más mi concentración hoy es sacar esto (el T-MEC) adelante. Y bórrenme de sus listas, no se preocupen. Yo estoy en lo del Tratado”, concluyó.