Robo en el Instituto de la Mujer en Tlaxcala, se llevaron hasta las cámaras de vigilancia

Cuantioso robo se registró en el Instituto Municipal de la Mujer en Tlaxcala, los asaltantes se llevaron hasta las cámaras de vigilancia.

Fue la madrugada de este 11 de noviembre cuando sujetos lograron forzar los accesos para sustraer equipo tecnológico, dinero en efectivo y los sistemas de videograbación.

Los hechos fueron reportados por la directora del organismo, Lizbeth “N”, quien acudió a iniciar sus labores cotidianas y se percató de que los candados de la entrada principal estaban cortados y dañados, por lo que reportó el hecho al servicio de emergencias 911.

En un recuento preliminar se reportó el robo de tres computadoras portátiles, dos pantallas de televisión, efectivo producto de actividades internas y la caja principal del circuito cerrado de video, una acción con la que los ladrones buscaron borrar su rastro.

El lugar quedó resguardado por la policía municipal.

Mientras el personal del Instituto presentará una denuncia por robo ante la Fiscalía del Estado de Tlaxcala.