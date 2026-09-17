Desarticulan banda dedicada al robo de autos en Nuevo León

El robo con violencia de una unidad llevó a la desarticulación de una banda dedicada al hurto de vehículos en General Bravo, Nuevo León.

El dispositivo fue encabezado por las Divisiones de Investigación e Inteligencia, Aérea, Territorial, División Blindada, Tecnologías y Caminos de Fuerza Civil, además de que en el operativo también participaron elementos de la Guardia Nacional y la Agencia de Investigaciones en el mencionado ayuntamiento.

Los sucesos ocurrieron cuando los efectivos recibieron el reporte de una víctima de robo con violencia en la colonia Valle de Cadereyta.

Con la información proporcionada, los oficiales se dieron a la tarea de buscar en los alrededores y municipios aledaños, el vehículo robado.

Derivado de un sobrevuelo efectuado sobre la autopista Monterrey-Reynosa a la altura del municipio de General Bravo, los elementos de la División Aérea detectaron un vehículo Nissan Frontier con las características de la camioneta hurtada.

Entonces se dio el operativo integral entre las corporaciones estatales y federales para copar a los sospechosos, quienes intentaron darse a la fuga por lo que se desató una persecución y balacera.

La agresión fue repelida por los representantes de la ley y finalmente los presuntos maleantes fueron interceptados.

Los hombres se identificaron como: Alan “N”, de 22 años; Patricio “N”, de 23 años y David “N”, de 39 años.

A los sujetos les encontraron un arma corta, una réplica de arma corta tipo Beretta, así como diversos envoltorios con narcóticos.

Las autoridades presumen que estarían relacionados con una banda delictiva dedicada al robo de vehículos en la zona oriente del estado.

Los hombres fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.