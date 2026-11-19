La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en un operativo coordinado con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal, logró la detención en Juchitán de Zaragoza de cuatro integrantes de una célula delictiva vinculada al grupo criminal conocido como “Los Cromos”.

Dos de los detenidos serían los responsables del homicidio de un policía municipal y el cometido en el establecimiento “Bama Club”.

De acuerdo con las labores de inteligencia e investigación criminal encabezadas por la Fiscalía de Oaxaca, los dos detenidos que estarían relacionados directamente con estos homicidios fueron identificados como M. U. L., alias “El Migue”, de 32 años de edad, y un adolescente de 17 años, cuya identidad se mantiene bajo reserva en apego a las disposiciones legales de protección a menores.

En el mismo despliegue interinstitucional también fueron detenidos G. Z. L., de 21 años de edad, y C. V. L., de 19 años.

Con base en las indagatorias preliminares, estos dos sujetos formarían parte de la misma célula delictiva en actividades relacionadas con la extorsión y el cobro de piso en la zona.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad aseguraron a los detenidos dos armas cortas, drogas, así como cargadores y cartuchos útiles, indicios que fueron puestos bajo cadena de custodia e integrados a las carpetas de investigación correspondientes.

Respecto a los hechos de violencia, las investigaciones ministeriales establecen que M. U. L. y el adolescente serían los responsables de al menos dos homicidios dolosos perpetrados recientemente en este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec.

El primer hecho ocurrió la noche del 12 de noviembre de 2026, en un establecimiento de estética ubicado en la colonia Tierra y Libertad, donde dos individuos arribaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra un elemento activo de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, de 42 años de edad, privándolo de la vida en el lugar.

Asimismo, los trabajos ministeriales indican que ambos habrían sido responsables del homicidio registrado la mañana del sábado 14 de noviembre de 2026, al interior del establecimiento denominado “Bama Club”, ubicado sobre la Carretera Federal Transístmica, a la altura de la colonia Primera Sección, donde un trabajador del lugar, de 41 años de edad, perdió la vida a causa de múltiples impactos de arma de fuego.

De manera paralela, las líneas de investigación señalan que los cuatro detenidos integran una red dedicada a la extorsión y el cobro de piso que opera en Juchitán de Zaragoza.

En este contexto, a M. U. L. y al adolescente también se les relaciona con los recientes ataques con disparos de arma de fuego perpetrados contra negocios locales, específicamente establecimientos dedicados a los giros de climas y lonas, presuntamente como mecanismo de presión e intimidación hacia comerciantes de la zona.

Tras su aseguramiento, los cuatro detenidos, junto con las armas, cartuchos y droga decomisados, fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para determinar su situación jurídica.