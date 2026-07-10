Detienen a Alejandro Álvarez Puga, hermano del esposo de Inés Gómez Mont

La noche del 9 de julio, elementos de la Policía Federal Ministerial lograron la detención del abogado y empresario Alejandro Álvarez Puga en Cancún, Quintana Roo. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el imputado fue trasladado durante la madrugada hacia la Ciudad de México para ser puesto a disposición de un juez federal con sede en el Reclusorio Sur.

Esta captura representa un golpe clave en una de las investigaciones más mediáticas de los últimos años, vinculada directamente a operaciones con recursos de procedencia ilícita y redes de empresas fachada.

¿De qué acusa la FGR a Alejandro Álvarez Puga?

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación abierta contra Alejandro Álvarez Puga por su presunta participación en una red de cuello blanco. Los delitos que se le imputan incluyen:

Delincuencia organizada.

Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

Desvío de recursos públicos.

Según las investigaciones, los hermanos Álvarez Puga habrían diseñado y operado una red de empresas "fantasma" o factureras. A través de este esquema, se les acusa de triangular más de 2 mil 950 millones de pesos.

Estos fondos provenían de contratos adjudicados por la Secretaría de Gobernación (Segob) y el sistema penitenciario federal durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

El vínculo con Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont

El caso ha cobrado alta notoriedad pública debido a que Alejandro es hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, quien está casado con la exconductora de televisión Inés Gómez Mont.

Sobre esta rama familiar del caso, destacan los siguientes puntos:

Orden de aprehensión desde 2021: Tanto Víctor Manuel como Inés Gómez Mont cuentan con órdenes de captura por los mismos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Detención en Estados Unidos: Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido en Miami, Florida, en octubre de 2025 por temas migratorios. Hasta la fecha, las autoridades no han concretado su extradición a México.

Situación de Inés Gómez Mont: La exconductora está incluida en la acusación formal contra su esposo y su cuñado y se mantiene prófuga de la justicia mexicana.

Se espera que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia inicial de Alejandro Álvarez Puga en el reclusorio Sur, donde un juez determinará si se le vincula a proceso y bajo qué medidas cautelares enfrentará su juicio.