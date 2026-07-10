Sheinbaum anuncia intención de restablecer relación con Perú; encarga a SRE primer contacto

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la intención del gobierno de México de dar vuelta a la página y restablecer los lazos diplomáticos con Perú, luego de las recientes declaraciones de la mandataria electa Keiko Fujimori, quien expresó sus deseos de querer retomar la relación bilateral.

Durante su conferencia de este viernes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aclaró la postura de México respecto a la crisis diplomática y celebró las declaraciones de la nueva administración fujimorista para normalizar el diálogo binacional.

"Sí tenemos intención de recuperar la relación con Perú, nosotros no rompimos esa relación, la rompieron ellos. Y qué bueno que tengan deseos, la presidenta hoy electa (Keiko Fujimori), que tenga deseos de recuperar la relación con México", puntualizó la mandataria.

Roberto Velasco Álvarez liderará acercamiento con Fujimori

El canciller mexicano, Roberto Velasco Álvarez, será el responsable de establecer los primeros canales de comunicación con el equipo de transición de Keiko Fujimori. El objetivo principal es trazar una ruta clara para la reapertura total de embajadas y la reactivación de los tratados comerciales que se vieron pausados.

"Dadas sus declaraciones (de Keiko Fujimori), le pedí al canciller (Roberto Velasco Álvarez) que pudiera establecer la comunicación con el nuevo equipo que va a gobernar para ver las particularidades de cómo recuperar esa relación", dijo Sheinbaum Pardo.

¿Por qué se rompieron las relaciones entre México y Perú?

La ruptura diplomática estalló a finales de 2022 e inició con el encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo cuando iba en camino a asilarse en la embajada de México. Estos son los puntos clave que llevó al distanciamiento entre ambas naciones:

La caída de Pedro Castillo

En diciembre de 2022, el entonces mandatario Pedro Castillo fue destituido y encarcelado tras intentar disolver el Congreso peruano, luego de que denunciara un intento de golpe de Estado.

Rechazo de México a captura de Castillo

El gobierno mexicano, entonces presidido por Andrés Manuel López Obrador, desconoció la legitimidad de Dina Boluarte, quien asumió la presidencia tras la detención de Castillo. El político mexicano mantuvo su respaldo a Castillo y denunció públicamente que era injusta su detención.

Asilo y expulsión

La crisis llegó al límite cuando México ofreció asilo político a la familia de Pedro Castillo, lo que provocó que el gobierno de Boluarte ordenara la expulsión inmediata del embajador mexicano en Lima. El posterior asilo a la exministra Betssy Chávez terminó por congelar la relación.

Con la llegada de Keiko Fujimori al poder en Perú y sus recientes declaraciones, la diplomacia de ambas naciones se encuentra ante una ventana inmejorable para dejar atrás las tensiones del pasado y reactivar la relación bilateral.