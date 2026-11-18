Jonathan “N” fue detenido en Acapulco, Guerrero, por su probable participación en el homicidio del periodista Eduardo Flores Salado, ocurrido la noche del 14 de noviembre. La captura se realizó tres días después del crimen, mediante un operativo en el que participaron fuerzas federales y autoridades estatales.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que la detención tuvo lugar el 17 de noviembre y derivó del cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

En el despliegue participaron integrantes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en colaboración con personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad.

Las investigaciones llevaron a identificar al sospechoso

Luego del asesinato de Flores Salado, la Fiscalía estatal abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido. Como resultado de las diligencias, reunió elementos de prueba que permitieron establecer la probable participación de Jonathan “N” y solicitar ante un juez la orden para detenerlo.

Una vez cumplimentado el mandamiento judicial, el detenido fue entregado a la autoridad correspondiente, que deberá determinar su situación jurídica.

La Defensa indicó que el procedimiento se llevará a cabo con apego al debido proceso y al principio de presunción de inocencia, por lo que la responsabilidad del señalado deberá establecerse ante las instancias judiciales.

El Gabinete de Seguridad informó que mantendrá el trabajo conjunto con las autoridades de Guerrero para avanzar en el esclarecimiento del homicidio.