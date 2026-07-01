Detienen a 40 personas en Guadalajara durante festejos por triunfo de la selección mexicana

Durante los festejos por el triunfo de la selección mexicana frente a Ecuador, 40 personas fueron detenidas en Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado, 20 personas fueron detenidas por riña, alteración del orden público y destrozos; 11 por faltas administrativas; siete por daños a las cosas y dos por lesiones.

La Glorieta de La Minerva registró una afluencia máxima de 120 mil personas a las 2:00 de la madrugada.

En total se recolectaron 64.04 toneladas de basura en distintos puntos de la ciudad.

En el Fan Festival y sus alrededores se acumularon 37.2 toneladas de residuos, mientras que en la Glorieta de La Minerva fueron recolectadas 26.8 toneladas por los equipos de limpieza del Ayuntamiento de Guadalajara.

Durante el periodo del Mundial se han recolectado un total de 892.1 toneladas de basura.

Aunque los partidos en Jalisco han finalizado, la administración estatal informó que la celebración continuará activa a través del Fan Festival y el programa Vibra Jalisco en el Área Metropolitana y los Pueblos Mágicos, donde se proyectará el siguiente encuentro de la selección mexicana.

Jalisco concluyó con éxito sus actividades operativas como sede del torneo de futbol 2026 con la asistencia de más de 700 mil personas a eventos públicos, cuatro partidos disputados y un reporte de saldo blanco.