Reporta Nuevo León saldo blanco tras su participación como sede del Mundial

Nuevo León reportó un saldo blanco tras concluir su participación como sede de seis partidos del Mundial de Fútbol 2026.

En rueda de prensa, el secretario general de gobierno, Miguel Ángel Flores, sostuvo que lo anterior se logró gracias a la coordinación de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

Ya damos por concluido, formalmente los juegos que tuvimos de la Copa del Mundo. Tuvimos cuatro eventos masivos y dos de repechaje, fueron seis juegos en total”, especificó el funcionario estatal.

Añadió que durante la celebración del Mundial, Nuevo León logró destacar como la mejor sede del país en materia de seguridad.

Los trabajos de seguridad van a seguir mientras continúe la justa mundialista. Aracely Garza

“Estuvimos ante los ojos del mundo y tuvimos estos grandes resultados”, comentó.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla, remarcó que concluyó con éxito la primera parte de los compromisos con el Mundial. Hasta el momento, en el estado se seguirán celebrando los eventos masivos de la transmisión de los partidos de la Copa.

Nuevo León cierra su participación como sede mundialista con un saldo blanco sin incidentes de seguridad y en el ambiente de fiesta e intercambio cultural que ya se había anticipado”, dijo.

Anunció que los trabajos de seguridad van a seguir mientras continúe la justa mundialista.

Por otra parte, destacó que tras los incidentes registrados ayer martes en el Fan Fest Monterrey donde varias personas intentaron entrar a la fuerza al Parque Fundidora no se reportaron detenidos, pero sí se atendió a tres personas que sufrieron lesiones menores al caer de su propia altura.