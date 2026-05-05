Analizan en Tamaulipas posible caso de gusano barrenador en una mujer

Autoridades sanitarias de Tamaulipas investigan un caso sospechoso de infestación por gusano barrenador en una mujer que ingresó al Hospital General de Zona No. 270 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Reynosa, Tamaulipas.

La paciente presenta comorbilidades graves, entre ellas carcinoma de mama avanzado y diabetes tipo 2.

De confirmarse el diagnóstico, sería el segundo caso de esta enfermedad en humanos registrado en el estado.

El caso salió a la luz pública el domingo, luego de que una hermana de la paciente denunciara el caso en redes sociales.

Hasta el lunes, el hospital confirmó que la mujer se encontraba bajo tratamiento; posteriormente, la familiar decidió guardar silencio.

De acuerdo con el reporte médico, la paciente ingresó por una infestación de gusanos; sin embargo, el caso permanece en análisis epidemiológico para determinar si las larvas corresponden al gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) o si la infección está asociada a otros factores de higiene que mantienen vulnerable a la mujer.

Las autoridades del nosocomio señalaron que el estado de salud de la paciente es muy avanzado, debido a que ella se resistía a recibir atención médica y a acudir a sus tratamientos, situación que —presumen— se juntó con este posible problema de salud.

El primer caso en Tamaulipas

El doctor Sergio Uriegas Camargo, jefe del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, confirmó que el primer caso humano en el estado se registró el pasado 28 de abril de 2026, luego de que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) validara los análisis.

Se trató de un hombre de 51 años, residente del municipio de Antigua Morelos, quien presentaba una úlcera crónica asociada a diabetes, lo que facilitó que los huevecillos de la mosca se desarrollaran en una herida.

El paciente evolucionó favorablemente y fue dado de alta el 27 de abril, sin evidencia de larvas activas.

Hasta el momento, el nuevo caso en Reynosa continúa bajo estudio para precisar su origen y las medidas sanitarias correspondientes.

En CDMX confirman primer caso de gusano barrenador

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad, y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó el primer caso activo de miasis por Gusano Barrenador del Ganado en la Ciudad de México.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dio a conocer que se trata de un perro dóberman, de 12 años de edad, con gusanera en la base de la oreja izquierda, herida causada por una pelea entre congéneres.

Explicó que el caso se reportó el pasado 26 de abril, a través de las líneas de emergencia, por lo que el perro fue ingresado a una clínica veterinaria, ubicada en Topilejo, en la alcaldía Tlalpan.

Detalló que el médico veterinario zootecnista que lo atendió, realizó el aviso para confirmar la presencia del Gusano Barrenador del Ganado.

Es importante destacar que no se han detectado casos secundarios y debido a la altura y la condición climática del lugar en donde fue detectado, se considera una incursión, es decir, un caso aislado", manifestó.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destacó que el caso sigue en periodo activo; "sin embargo, se encuentra bajo supervisión, control y atención del Senasica".

Debido a la detección del primer caso, se implementó una estrategia de contención en la zona y se realizó la aplicación de medidas contra epidémicas:

- Se reforzaron las acciones de vigilancia epidemiológica pasiva y activa.

- Ejecución de investigación retrospectiva y prospectiva.

- Desinfestación de la vivienda en la que habitaba el canino.

- Conformación de brigadas para rastreo epidemiológico en las alcaldías aledañas.

- Acciones de rastreo a través de encuestas epidemiológicas, casa por casa.

- Fortalecimiento de las acciones de difusión en territorio, redes sociales y medios de comunicación, en la población en general, para promover el reporte oportuno de casos y prevención.

La dependencia agregó que el Gobierno de México, a través del Senasica, mantiene vigilancia permanente en la zona y cuenta con protocolos de respuesta inmediata, personal especializado y coordinación interinstitucional para atender oportunamente los casos de Gusano Barrenador del Ganado, en el marco de la estrategia nacional para la prevención y erradicación de la plaga.

jcp