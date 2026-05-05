Derechos de pepenadores y trabajadores de rastros llegarán a la OIT en Ginebra

La defensa de los derechos de trabajadores no asalariados como pepenadores y personal que labora en rastros, - que no tienen acceso pleno a la salud, la vivienda y el ahorro para el retiro -, será llevada a la 114ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, a celebrarse del 1 al 12 de junio, en Ginebra, Suiza.

Tras hacer el anuncio, René Sánchez Juárez, dirigente de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos-Consejo Nacional Laboral (FROC-CONLABOR), en Puebla, manifestó que el movimiento sindical debe mantener una ruta común frente a los retos laborales, económicos y sociales del país.

Después de participar en una marcha y un mitin que congregó a 12 mil trabajadores en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, René Sánchez Juárez, destacó la importancia de mantener una agenda centrada en los derechos de los trabajadores no asalariados.

Como parte de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, agregó que en la próxima conferencia de la OIT, expondrá la situación de amplios sectores de la economía informal que, pese a formar parte de nuestra actividad productiva, requieren mayor reconocimiento institucional y mejores mecanismos de protección social.

“Vamos a llevar la voz de las trabajadoras y los trabajadores no asalariados, como los compañeros del rastro y los compañeros pepenadores, y de toda esa clase trabajadora que aún no goza de los beneficios completos de la seguridad social”, indicó.

La participación de FROC-CONLABOR en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), agregó, también buscará poner sobre la mesa la importancia del diálogo social entre trabajadores, empresarios y gobierno como vía para atender los desafíos laborales en México.