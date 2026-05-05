Carne asada de libertad: Culiacán celebra entre brasas y banda la caída de Rubén Rocha

Un grupo de ciudadanos se organizó parar armar una carnita asada afuera del Ayuntamiento de Culiacán, y así festejar la salida del gobernador Rubén Rocha Moya, acusado por las autoridades de Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado.

Convocados por el chef Miguel Taniyama, y amenizados con música de banda, decenas de personas se instalaron el centro de la ciudad para hacer una carne asada, representando todas las reuniones que las personas no han logrado hacer a raíz del recrudecimiento de la violencia, en septiembre de 2024.

Tras meses de encierro por la violencia, la sociedad civil recuperó las calles. Especial

“Las reuniones que hemos perdido, las ganas que tenemos de estar juntos, las ganas de festejar, de festejar que los sinaloenses tenemos una luz, una oportunidad”, expreso.

En la banqueta del Palacio Municipal se colocaron los asadores, y poco a poco fueron llegando las personas, algunos porque vieron la convocatoria en redes sociales, y otros por curiosidad de saber que lo estaban preparando.

Sin embargo, el olor a carne asada terminó atrayendo a más de cien personas, quienes expresaron su descontento por Rocha Moya, y todos los hechos violentos que han ocurrido desde el arranque de su administración,

“Qué pena que todo lo que este sucediendo venga de un país extranjero, que no haya sido del mismo país que lo estuvieran investigando, porque hubo muchísimas denuncias”, expresó una ciudadana.

Los asistentes cuestionaron que la investigación contra Rocha Moya tuviera que venir desde el extranjero. Especial

Para la presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Reyes Zazueta, quien también acudió a la protesta, las autoridades deberían estar enfocadas en investigar a los funcionarios y en regresar a la tranquilidad a Sinaloa.

“Nosotros hemos visto que se han enfocado más en defender a un funcionario o a dos, que, en defender al Estado, yo creo que aquí deben de enfocarse en defender al Estado, al ciudadano, a devolvernos la seguridad y la estabilidad económica”, expresó.

El olor a carne asada terminó atrayendo a más de cien personas. Especial

La carne asada fue repartida entre todas las personas asistentes, y en algunos que iban pasando en ese momento por el Ayuntamiento de Culiacán, mientras una banda sinaloense amenizaba el momento.