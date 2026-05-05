Anuncian cierres en la México- Querétaro por mantenimiento

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó que continuarán los trabajos de mantenimiento en los kilómetros 47 y 52 de la autopista México-Querétaro.

Kilómetro 52, dirección Ciudad de México: Cierres parciales de 8:00 a 18:00 horas. (10 km antes de la Plaza de Cobro Tepotzotlán).

6 de mayo: Carril de baja.

7 de mayo: Carril central y de alta (se trabajará un carril a la vez).

8 y 9 de mayo: Trabajo de configuración y calibración de equipos.

Kilómetro 47, dirección Querétaro: Cierres parciales de carriles de 8:00 a 18:00 horas. (4 km después de la Plaza de Cobro Tepotzotlán).

8 de mayo: Carril de baja.

9 de mayo: Carril central y de alta (se trabajará un carril a la vez).

10 y 11 de mayo: Trabajo de configuración y calibración de equipos.

Las actividades podrían reprogramarse en caso de que las condiciones meteorológicas no sean favorables, señaló la dependencia.

Se recomienda anticipar sus tiempos de traslado, manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a esta zona, así como tomar vías alternas en caso de ser necesario.

“Agradecemos su comprensión ante las molestias que estos trabajos puedan ocasionar. Para cualquier eventualidad, ponemos a su disposición el número de atención 074 y la cuenta de X @CAPUFE”, destacó la CAPUFE.

JCS