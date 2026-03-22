Detienen a 10 personas que participaron en peleas campales armados con machetes y bats

Durante la noche del 20 y madrugada del 21 de marzo, elementos de la Policía Estatal que participan en el Operativo Dragón logró detener a 10 personas que participaron en riñas campales armados con machetes y bats en diferentes colonias de la ciudad de Durango.

Entre los detenidos se encuentran un menor de 16 años, tres de 15, incluso un menor de 12 años de edad.

Las acciones por parte de las corporaciones en este tipo de operativos son contundentes ya que durante la última riña campal una persona del sexo femenino falleció al recibir un impacto de bala.

Las autoridades informaron que se realizaron recorridos de vigilancia en 14 asentamientos entre colonias, fraccionamientos, zona centro y zona rural, donde se atendieron tres reportes de riñas campales.

En la acción se contuvo a 10 personas 5 menores de edad y 5 mayores de 18, 21, 23, 31y 35 años.

Entre los detenidos se aseguró a una mujer de 35 años de edad por encubrir a su hijo y sus primos que participaron en las riñas y causaron afectaciones a vecinos.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado Cívico Municipal.

Machetes decomisados Foto: Especial

JCS