Detiene el ICE a uno de los exmilitares prófugos vinculados con el caso Ayotzinapa

Agentes de migración detuvieron en un suburbio de Los Ángeles, Estados Unidos, a uno de los 16 exmilitares mexicanos prófugos buscados por desaparición forzada y con el caso Ayotzinapa.

La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó en redes sociales que detuvo a Enrique Martínez Chávez, de 32 años de edad, quien permanecerá bajo custodia hasta que sea deportado a México, pero sin ofrecer datos específicos sobre su expulsión del país.

Martínez Chávez fue miembro del 27 Batallón de Infantería de Iguala, la agrupación en la plaza cuando ocurrió la desaparición colectiva de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

La Fiscalía Federal de la República (FGR) tiene una orden de aprehensión contra Martínez Chávez, acusado de desaparición, forzada, delincuencia organizada y tortura.

El ICE entregó a Martínez Chávez a su brazo Operaciones de Detención y Deportación (ERO) que se encargará de entregar al exmilitar a autoridades mexicanas, posiblemente en la frontera, a poco más de 200 kilómetros de Hawthorne, donde fue detenido.