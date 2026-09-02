Defensa detiene a 9 con armamento en Sinaloa; 5 son extranjeros

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a nueve presuntos integrantes de un grupo delictivo, cinco de ellos de origen extranjero —cuatro colombianos y un cubano—, a quienes se les aseguraron nueve fusiles automáticos, informó esta noche la dependencia.

Se indicó que el operativo se realizó el pasado 31 de agosto por parte de personal de las comandancias de la Tercera Región y Novena Zona militares, durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en el municipio de El Rosario, Sinaloa.

“Como parte de este importante resultado operativo, destaca que entre los 9 detenidos se encuentran 4 personas de nacionalidad colombiana y 1 cubana, lo que representa un avance significativo en las acciones para desarticular células delictivas con posible participación de personas extranjeras en actividades ilícitas en el país”, explicó la Defensa.

Se detalló que, como parte de este operativo, fueron asegurados un inmueble, nueve fusiles automáticos, 54 cargadores, 2 mil 629 cartuchos, cinco kilos de mariguana y equipo táctico.

Los detenidos y lo asegurado, indicó la dependencia, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán, para continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes.

La Defensa ofreció un balance en materia de personas detenidas y aseguramientos realizados en la presente gestión, a cargo del general Ricardo Trevilla Trejo.

El Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional han detenido a 52 mil 519 personas, asegurado más de 26 mil armas de fuego, 4 toneladas de cartuchos, 117 mil 390 cargadores y más de 128 mil kilos de mariguana, se detalló.