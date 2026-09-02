Ejecutan a hombre al interior de un bar en Ciudad Victoria

Un hombre de entre 50 y 55 años fue ejecutado la noche del miércoles en el interior del bar “El Alamito”, ubicado en la calle Gardenia, esquina con Allende, en la colonia Miguel Alemán, al poniente de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El reporte se recibió alrededor de las 21:00 horas.

Bar “El Alamito”, donde fue ejecutado un hombre la noche de este miércoles Foto: Especial

De acuerdo con información preliminar, la víctima se encontraba dentro del establecimiento cuando fue atacada.

Bar “El Alamito”, donde fue ejecutado un hombre la noche de este miércoles Foto: Especial

Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado ni la Vocería de Seguridad han emitido información adicional sobre el caso.

Con este hecho, se incrementa la cifra de personas ejecutadas en la capital durante las últimas 72 horas.

Bar “El Alamito”, donde fue ejecutado un hombre la noche de este miércoles Foto: Especial

Cae familia que asesinó a la estilista Sáhamara Ramos

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas detuvieron a tres integrantes de una familia —madre, hija y yerno— señalados como presuntos responsables del secuestro, asesinato y robo de vehículo en agravio de la estilista Sáhamara Denice Ramos Balderas, de 46 años, cuyo cuerpo fue hallado en un canal de riego de Reynosa.

Los hechos ocurrieron el 18 de noviembre de 2025, cuando la víctima llegaba a su domicilio en la colonia Presa La Laguna.

En ese momento, los ahora detenidos la sometieron por la fuerza, la subieron a un vehículo y huyeron; además, se apoderaron del automóvil de la estilista.

Tres días después, el 21 de noviembre, el cadáver de Ramos Balderas fue localizado a orillas del canal Anzalduas, a la altura del ejido Los Corrales.

El cuerpo presentaba huellas de violencia, estaba envuelto en una cobija y tenía atados los pies y las manos.

Tras las investigaciones, la Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de Iboney “N”, Paloma Alhelí “N” y Carlos Alberto “N”, quienes enfrentarán cargos por feminicidio, privación ilegal de la libertad y robo de vehículo.

Hasta el momento, se desconoce la edad y el origen de los detenidos.

Las autoridades no han dado a conocer el móvil del crimen.