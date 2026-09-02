Maltrato y acoso orillan a alumnas a dejar la Normal Rural de Teteles

Un total de 52 alumnas de nuevo ingreso abandonaron sus estudios en la Escuela Normal Rural Carmen Serdán de Teteles de Ávila Castillo a causa del maltrato y hostigamiento impuestos por el Comité Estudiantil. Ante esta situación de violencia en el internado, 25 de las jóvenes afectadas fueron reubicadas en distintas unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), mientras el Gobierno del Estado de Puebla mantiene acciones para garantizar la integridad de las estudiantes y dar seguimiento a las denuncias presentadas.

Las agresiones físicas, verbales y psicológicas ocurrieron durante los primeros días del ciclo escolar. Las afectadas señalaron que las integrantes del Comité impusieron medidas extremas que incluyeron jornadas de ejercicio forzado de hasta cuatro horas, privación del sueño al tirarlas de las literas, castigos físicos y severas limitaciones en el acceso a alimentos y agua. Al relatar la humillación sistemática vivida, la estudiante Lucía del Carmen Báez Casiano detalló: “No podíamos ver sus caras, no podíamos ni hablar entre nosotras porque nos regañaban, nos gritaban. Nos hicieron correr, cuando yo estaba ayudando a una compañera con un costal de cosas, caí rodando, me lastimé el pie, tuve esguince de segundo grado. Me hicieron levantarme después que me desmayé y corrí”.

A estos testimonios se sumó la voz de la alumna Nayeli Castro, quien condenó las agresiones cometidas al interior del plantel expresando: “Yo quiero alzar la voz por mis compañeras porque ellas siguen sufríendo. Nadie merece vivir eso, somos mujeres y no es posible que mujeres violenten a otras mujeres”.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, estos actos de violencia e instauración de medidas represivas dentro de la institución están presuntamente guiados por Alejandro N., abogado de la escuela normal. El litigante fue detenido el 26 de agosto de 2026 tras ser acusado de instruir a las alumnas para tomar el inmueble e impedir el acceso al personal docente y directivo, por lo que actualmente permanece en prisión preventiva.

La institución cuenta con una matrícula de 389 alumnas procedentes de nueve entidades del país, además de una plantilla de 43 docentes y cinco directivos. El titular de la Secretaría de Educación estatal, Manuel Viveros Narciso, confirmó que las autoridades brindan atención directa al caso, han dado respuesta a las peticiones de mejora escolar planteadas por las normalistas y reiteraron el compromiso de erradicar la violencia dentro del internado.