Cae Rafael “N”, alias “R2” y mando de “Los Rs”, célula del CJNG

Rafael “N”, alias “R2”, señalado como un importante generador de violencia y mando de “Los Rs”, célula del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido y herido, en Zapopan, Jalisco, durante una operación encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El funcionario detalló que para la captura del sospechoso y 19 personas más, se intercambió información con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

“En Zapopan, Jalisco, en una operación encabezada por @SEMAR_mx, a través de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (UNOPES), y de @SSPCMexico, con apoyo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano de @Defensamx1, detuvo a Rafael “N”, alias “R2”, identificado como un importante generador de violencia y mando de “Los Rs”, célula del CJNG con operaciones en Jalisco y Michoacán.

“También fueron detenidas otras 19 personas. Su localización fue resultado de trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de información compartida por la @DEAHQ”, indicó García Harfuch.

El funcionario indicó que “R2” cuenta con una orden de captura concedida por un Juez Penal de Michoacán y otra con fines de extradición a Estados Unidos.

“Cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán, Michoacán, así como una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos”, señaló.

El "R2" resultó herido

García Harfuch agregó que “Los Rs” es una célula vinculada a delitos como extorsión, tráfico de drogas, homicidio, privación ilegal de la libertad, secuestro y agresiones contra las autoridades.

El funcionario indicó que Rafael “N” resultó herido durante el operativo de captura, por lo que ya recibe atención médica.

“Entre sus víctimas de extorsión se encuentran empresarios y productores de aguacate. Durante el operativo se registró un enfrentamiento en el que “R2” resultó herido, por lo que recibe atención médica. La información es preliminar y se actualizará conforme avancen las investigaciones”, detalló García Harfuch.