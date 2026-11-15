Detenido muere en separos de Tula, Hidalgo; suman tres casos en una semana

Un hombre murió mientras permanecía detenido en el área de retención preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tula de Allende, con lo que suman tres fallecimientos de personas bajo custodia de autoridades en Hidalgo durante la última semana.

De acuerdo con el gobierno municipal, el detenido atentó contra su integridad dentro de los separos, lo que derivó en su muerte. Tras el incidente, se dio aviso a las autoridades competentes para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias del hecho.

El Ayuntamiento informó que colaborará con las instancias investigadoras y expresó sus condolencias a los familiares de la víctima.

Este fallecimiento ocurre en medio de otros dos decesos registrados recientemente en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca. El primero ocurrió el domingo pasado, cuando una riña entre internos terminó con uno de ellos muerto por una herida provocada con arma blanca.

Tres días después, otro recluso fue encontrado sin vida con una lesión en la cabeza. En ese caso, autoridades policiales señalaron preliminarmente que no había indicios de un homicidio y que el fallecimiento podría estar relacionado con un problema de salud.

Los tres casos ocurrieron en espacios de detención distintos y permanecen sujetos a las diligencias correspondientes para determinar las causas de muerte y las circunstancias en que sucedieron.