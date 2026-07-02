Detectan contagios de gripe aviar H7N3; reserva ecológica El Zapotal

A la emergencia por la propagación del gusano barrenador del ganado en territorio nacional, ahora se suma una alerta por la aparición del virus de influenza aviar AH7N3 en el Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

De acuerdo con directivos del ZooMAT, la detección de dos casos positivos de gripe aviar se presentó en dos chachalacas silvestres enfermas, en la Reserva Ecológica El Zapotal de 111 hectáreas, que tiene el centro de conservación fuera de las instalaciones y el área de exhibición.

Ante esta situación, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) realizó una inspección al ZooMAT y ordenó reforzar las medidas de bioseguridad.

Como medida preventiva, el zoológico retiró temporalmente de exhibición a un águila harpía, dos pavones y un quetzal, que permanecen bajo resguardo y observación médica.

En sus redes sociales, el ZooMAT anunció a sus visitantes que en su recorrido podrán encontrar medidas adicionales de bioseguridad y algunos espacios restringidos temporalmente.

Fuentes del Senasica dieron a conocer a Excélsior que sólo se declara oficialmente un brote de influenza aviar cuando el virus afecta a granjas comerciales (Unidades de Producción Avícola).

Mientras tanto, se refuerza la vigilancia y las medidas de bioseguridad, así como la aplicación de vacunas en caso de que existan zonas de riesgo.

El contagio de este virus hacia los humanos es poco frecuente y ocurre únicamente a través del contacto estrecho y repetido con aves infectadas o entornos altamente contaminados.

El dato

Siete años sin virus

· El último evento del H7N3 de alta patogenicidad fue reportado a la Organización Mundial de Sanidad Animal, en octubre de 2019, en Aguascalientes, Hidalgo, Nuevo León y Puebla.