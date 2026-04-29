Detectan 13 casos de mensajes intimidatorios en escuelas de Hidalgo

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) informó que se han detectado 13 casos de mensajes con contenido amenazante en sanitarios de planteles educativos en la entidad, principalmente en secundaria y nivel medio superior.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Natividad Castrejón Valdez, seis de los incidentes se registraron en secundarias y siete en instituciones de educación media superior. Los reportes provienen de municipios como Tizayuca, Nopala, Mineral de la Reforma, Tulancingo, Pachuca, Zimapán, Huejutla y San Salvador.

El funcionario explicó que, tras un análisis coordinado con autoridades educativas a nivel nacional, se determinó que los mensajes están relacionados con una tendencia viral en redes sociales, en la que estudiantes escriben frases intimidatorias alusivas a violencia.

Aunque descartó riesgos directos para la comunidad escolar, reconoció que estos hechos generaron alarma entre padres de familia y movilización de corporaciones de seguridad en algunos casos.

La SEPH indicó que no se han registrado nuevos reportes en días recientes y que se han implementado medidas preventivas en los planteles. Asimismo, se exhortó a estudiantes a evitar este tipo de conductas, al advertir que pueden derivar en consecuencias legales y afectar el entorno escolar.