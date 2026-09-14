Congreso proyecta tijeretazo de 30.5% en la bolsa para viajes de legisladores en 2027

El Senado de la República y la Cámara de Diputados prevén un recorte de 30.56% en los fondos destinados para los viajes internacionales y nacionales de los senadores y diputados federales para el próximo año, pues en este 2026 tienen un total de 66.5 millones de pesos y para 2027 se reducirán a 46.1 millones de pesos; es decir, 20.4 millones de pesos menos.

Con base en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, las dos Cámaras del Congreso de la Unión, sin embargo, muestran recortes diferentes para ese rubro.

La Cámara de Diputados plantea una reducción de 46.5% para la bolsa de viajes de los diputados federales, al pasar de 26 millones 865 mil 629 pesos en este año a 14 millones 356 mil 999 pesos para el próximo año; es decir, 12 millones 508 mil 630 pesos menos.

El Senado, que tiene el mandato constitucional de ser corresponsable de la política exterior, prevé un recorte de 39.17% en su presupuesto para los viajes nacionales e internacionales de los senadores, al pasar de 19 millones 971 mil 900 pesos en este año a 12 millones 147 mil 200 pesos para el próximo año; es decir, una reducción de 7 millones 824 mil 700 pesos.

Balance del gasto en San Lázaro

La información de viáticos y transporte de viajes nacionales e internacionales de ambas Cámaras, correspondientes del 1 de enero al 30 de junio de este año, y que se pueden ver en la Plataforma Nacional de Transparencia, muestra que este año el gasto para los viajes ha sido moderado.

En el caso de la Cámara de Diputados, que tiene presupuestado para este año un total de 26 millones 865 mil 629 pesos, hasta el 30 de junio había gastado un millón 250 mil 969.62 pesos para 19 viajes internacionales, que implicaron un millón 245 mil 19.62 pesos, y para dos viajes en territorio nacional, que significaron una erogación de 4 mil 950 pesos.

Los dos viajes a estados de la República fueron a Jalisco y Aguascalientes.

Respecto a los viajes internacionales, los países a los que viajaron fueron Estados Unidos, Panamá, España, Francia, Suiza, Guatemala y Turquía.

Fue un viaje hecho a Turquía por el diputado Francisco Farías Bailón, a la 152 Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) y la Reunión del Grupo Regional de América Latina y El Caribe, a Estambul, Turquía, el que resultó el más caro, con 56 mil 38.50 pesos, dado que el reporte de la Cámara de Diputados solo muestra los viáticos entregados y no hay registro del boleto de avión.Reporte de viáticos en la Cámara Alta

Por su parte, el Senado tiene autorizado gastar este año hasta 19 millones 971 mil 900 pesos, pero hasta el 30 de junio los senadores habían realizado cuatro viajes nacionales, que costaron 72 mil 842 pesos, y 20 viajes internacionales, con un costo de un millón 881 mil 483.04 pesos; es decir, el total de salidas nacionales e internacionales durante el primer semestre del año por parte de los senadores implicaron una erogación de un millón 954 mil 325.04 pesos.

Viajaron a Francia, España, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, Canadá, Serbia, Chile y Turquía.

La relación de viajes durante el primer semestre del año muestra que el mayor gasto fue por 139 mil 269.73 pesos, realizado por el senador Raymundo Bolaños.

Proyección del presupuesto operativo

El Poder Legislativo tiene autorizado para este año un total de 66 millones 522 mil 514 pesos para viáticos y transporte aéreo y terrestre en el país o en el extranjero, para los legisladores federales. En 2027 está previsto que sean 46 millones 189 mil 184 pesos, lo que significa una reducción de 20 millones 333 mil 330 pesos, equivalente al 30 por ciento.

A ellos se suman los 19 millones 684 mil 985 pesos, que son parte del Legislativo y que no tendrán variación alguna para el próximo año.