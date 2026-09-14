El gobierno reconoce que se está quedando sin dinero

El dato más interesante del Paquete Económico 2027 que presentó el Ejecutivo federal al Congreso es la partida de Programas Sociales Prioritarios. Son 21 programas que conforman la columna vertebral del proyecto político de la 4T: pensiones, becas, apoyos, incentivos, en fin, dinero que entrega el gobierno federal a diversas poblaciones a cambio de nada.

El gobierno está presupuestando 1.025 billones de pesos para 2027, un aumento de 3.9% respecto a este año. Es un incremento que prácticamente sólo cubre la inflación: en términos reales, crecerían apenas 0.6 por ciento. Llama la atención este escaso aumento en 2027, cuando habrá las elecciones más grandes de la historia del país.

Aquí he dicho, y sostengo, que el oficialismo basará su estrategia electoral en estos programas sociales. No le queda de otra porque la economía no está creciendo y la población sigue percibiendo inseguridad a pesar de los resultados positivos en esta materia. No es gratuito que la Presidenta haya movido a su secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, que gestionaba dichos Programas, a la dirigencia nacional de Morena.

El gran éxito electoral de este partido se basa precisamente en estos programas sociales que, según Sheinbaum, reciben casi 43 millones de mexicanos. Algunos lo consideran una especie de compra de voto, otros una política pública exitosa que le granjea popularidad y votos al oficialismo. Sea lo que sea, tiros y troyanos coinciden en su importancia para que Morena siga ganando en las urnas.

Y aquí viene lo interesante del Paquete 2027 para darnos cuenta del reconocimiento del gobierno de que se les está acabando el dinero.

Para 2024, cuando se dieron las últimas elecciones federales, se presupuestaron 735 mil millones de pesos en programas sociales, un incremento de 22.4% respecto a 2023. Para 2025, el primer año de Sheinbaum en la Presidencia, la partida alcanzó 835 mil millones, un aumento de 13.6 por ciento. La tendencia de crecimiento de dos dígitos se mantuvo en 2026: 987 mil millones, un incremento de 18.2 por ciento.

Esta partida crecía como bola de nieve mientras la economía mexicana se enfriaba, con crecimientos muy bajos del Producto Interno Bruto (PIB).

Considero responsable por parte de Hacienda el reconocimiento de que los programas sociales ya no pueden crecer a doble dígito en una economía prácticamente estancada.

De los 1,025 billones de pesos en 2027, más de la mitad (53%) irá a la Pensión para Adultos Mayores. Para dimensionarlo, representa 7.5 veces el presupuesto de la Secretaría de Salud señalado en el Presupuesto. Conforme la población mexicana siga envejeciendo, habrá presión por gastar más en estas pensiones no contributivas porque ya son un derecho constitucional.

A esto hay que sumar las pensiones contributivas, donde el Estado también aporta recursos. En 2027, el gasto en este rubro será de 1.841 billones de pesos, 4.7% del PIB nacional.

Agréguese la deuda gubernamental que sigue creciendo. Recordemos que López Obrador, en otra de sus falsas promesas, dijo que no endeudaría al país. Cuando llegó la 4T al gobierno, la deuda total medida en Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público equivalía a 43.6% del PIB. Este año se calcula que cerrará en 54% y se presupuesta que llegue a 55% en 2027.

La 4T nos ha costado más de once puntos del PIB de deuda a los mexicanos.

El año que viene, el gobierno piensa obtener 1.479 billones de pesos mediante financiamiento, equivalente a 13.9% de sus ingresos totales. En 2019 era 9.2 por ciento.

Como todos sabemos, la deuda cuesta. En 2027 se destinarían 1,575 billones para financiarla, equivalente a 4% del PIB.

La suma de Programas Sociales Prioritarios, pensiones contributivas y pago de intereses llega a 4,441 billones, equivalentes a 11.3% del PIB. El gasto público total previsto es de 10.515 billones de pesos, 26.7% del PIB. Tan sólo estas tres partidas representan 42.2% de todo el gasto público federal de 2027.

El gobierno se está quedando sin dinero. Les urge una reforma fiscal que les provea más recursos. Ya hicieron una modificación tributaria importante del Impuesto Sobre la Renta para 2027 que les dará algo de dinero, pero para 2028 parece inminente que aprieten más por el lado tributario para resolver la falta de espacio fiscal.

X: @leozuckermann