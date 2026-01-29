DestElla recibe galardón iberoamericano por potenciar el deporte femenino

Por su clara apuesta por el empoderamiento de la mujer a través del deporte, la compañía energética Iberdrola México fue premiada por su iniciativa social DestElla con el Reconocimiento a Mejores Prácticas en Materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en su máxima categoría, Oro.

“DestElla derriba estereotipos y crea espacios seguros para que mujeres y niñas alcancen todo su potencial. Este galardón refleja nuestro compromiso con la equidad de género y la transformación social a través del deporte y nos impulsa a seguir trabajando por un México más igualitario e inclusivo”, expresó Katya Somohano, CEO de Iberdrola México, en el marco de la ceremonia del Premio Iberoamericano de la Calidad, evento celebrado en Madrid y encabezado por autoridades españolas y representantes de organismos internacionales.

Katya Somohano, CEO de Iberdrola México, señaló que esta iniciativa contribuye a reducir la desigualdad de género todavía existente en el deporte.

La distinción a Mejores Prácticas en Materia de ODS es otorgada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ), destacando aquellos proyectos que aportan de manera sustancial a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

La empresa es hoy la más premiada por la FUNDIBEQ, al sumar 3 premios Iberoamericanos de la Calidad y 6 a Mejores Prácticas en ODS desde 2019.

“Los reconocimientos en materia de ODS ponen en valor aquellas organizaciones que han sabido traducir los compromisos globales en acciones concretas, medibles y transformadoras, con un impacto real en sus comunidades. Desde la SEGIB, reafirmamos que la calidad y la sostenibilidad no son caminos paralelos, sino dimensiones inseparables de una misma estrategia de desarrollo”, destacó José Frederico Ludovice, secretario adjunto Iberoamericano.

IMPACTO SOCIAL Y ALCANCE INTERNACIONAL

Lanzado a mediados de 2024, DestElla nació con el objetivo de reducir la brecha de género y contribuir a una sociedad más igualitaria, impactando directamente a 4 ODS de la ONU: Salud y bienestar (3); Igualdad de género (5); Reducción de las desigualdades (10) y Alianzas para lograr objetivos (17).

DestElla contempla distintas líneas de acción: activaciones en escuelas y universidades, apoyo económico a federadas y la donación de uniformes.

El programa arrancó con una alianza estratégica con la Federación Mexicana de Rugby (FMRU) y, hasta la fecha, ha beneficiado a más de 8,500 personas mediante el apoyo económico a atletas de alto rendimiento, la donación de 474 uniformes a jugadoras de rugby y con 288 activaciones en escuelas y universidades de seis estados del país.

“DestElla ha marcado una diferencia enorme para las mujeres dentro del rugby. No solo nos brinda recursos materiales, sino que reconoce nuestro esfuerzo y visibiliza nuestro trabajo en un deporte históricamente dominado por hombres”, explicó Daniela Rosales, exseleccionada nacional y árbitra mexicana de rugby.

Rosales añadió que las actividades en centros académicos han permitido que más niñas y jóvenes conozcan el rugby y se empoderen dentro y fuera del campo: “Cuando las más jóvenes ven a mujeres arbitrando, entrenando o jugando gracias al apoyo de programas sólidos como DestElla, descubren que también ellas pueden ocupar esos espacios. Para mí, ha sido muy poderoso ver cómo esas oportunidades abren puertas que antes simplemente no existían y nos recuerdan que tenemos la fuerza para perseguir y alcanzar cualquier meta que nos propongamos”.