Destaca Sener eficiencia operativa de Pemex en Aniversario de la Expropiación Petrolera

Durante la ceremonia conmemorativa por el 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, afirmó que la consolidación de la soberanía energética es el eje rector de la actual transformación del sector.

La funcionaria destacó que, bajo el nuevo marco legal, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han dejado de ser consideradas bajo el concepto de monopolio para ser reconocidas plenamente como empresas públicas de los mexicanos.

Este cambio -señaló- permite a la petrolera reintegrar sus procesos para alcanzar una mayor eficiencia operativa, incorporando por primera vez en su estructura los principios de justicia y transición energética como parte de una actividad estratégica para la nación.

“Hoy, la energía y los recursos de nuestro país se reafirman como lo que son: un bien público estratégico insustituible, cuya garantía está a cargo del Estado y no por un arreglo mercantil de intereses anónimos”, destacó.

La titular de la Secretaría de Energía (Sener) indicó que el propósito fundamental del Gobierno de México es garantizar que la energía llegue a toda la población, priorizando a los sectores con menores recursos y asegurando el suministro para todas las actividades económicas y sociales del país.

Respecto a los resultados operativos de Pemex, la funcionaria presentó cifras que reflejan la recuperación del sistema nacional de refinación. Destacó que en 2025 se alcanzó un procesamiento promedio de 1.2 millones de barriles diarios, lo que representa una recuperación del 100% en la capacidad de refinación respecto a los niveles de 2018.

Asimismo, resaltó una reducción de la deuda de Pemex en un 19% entre 2018 y 2025, además de la reciente renovación de la estrategia para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro.