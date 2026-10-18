Sheinbaum entrega rehabilitación del Hospital General del IMSS Bienestar en Campeche

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, entregó la rehabilitación del Hospital General del IMSS Bienestar “Dra. María del Socorro Quiroga Aguilar” en Ciudad del Carmen, Campeche, con el que pasó de 62 a 94 camas de hospital y duplicó sus capacidades de atención en las áreas de Pediatría, Urgencias y Terapia Intensiva.

Este hospital es una muestra de que vamos mejorando y vamos por el camino correcto. La manera de gobernar es distinta, ayer lo dije: caminando, escuchando y transformando, resolviéndole para el bien de la gente”, afirmó.

La jefa del Ejecutivo Federal anunció que, como parte de la modernización del sistema de salud en el país, se digitalizarán los procesos para reducir los tiempos de respuesta en el suministro de medicamentos e insumos.

Voy a tomar a los jóvenes, a los especialistas mexicanos y voy a hacer un equipo y les voy a decir: quiero los almacenes de primera, que todo esté digitalizado, todo automatizado, cada cosa en su lugar; que si piden una medicina, en la tarde llegue. Así como uno compra digital, si uno pide zapatos desde China y le llegan al otro día, ¿cómo nosotros no podemos hacer que los guantes lleguen del almacén al hospital?”, agregó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la entrega de la rehabilitación del Hospital General del IMSS Bienestar “Dra. María del Socorro Quiroga Aguilar”, en Ciudad del Carmen. Foto: Presidencia

Informó que en esta nueva gira para supervisar los centros de salud y hospitales del IMSS Bienestar ya recorrió los estados de Hidalgo, Estado de México, Quintana Roo, Yucatán y Campeche para atender de manera directa, con directores, personal médico y usuarios, las necesidades de cada unidad.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, detalló que el nuevo Hospital General del IMSS Bienestar “Dra. María del Socorro Quiroga Aguilar” en Ciudad del Carmen, Campeche, pasó de 62 a 94 camas de hospital; se duplicó la capacidad de las áreas de Pediatría, Urgencias y Terapia Intensiva; se creó la primera área de Urgencias Pediátricas; se colocó la farmacia a pie de calle; se incorporó un nuevo tomógrafo digital de 128 cortes, el más avanzado del estado; y se expandió la oferta pública de servicios en nuevas especialidades: cardiología, nefrología, neurología y neuropediatría, entre otras.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, destacó la sensibilidad de la presidenta para instruir la remodelación total de este hospital que fue abandonado por gobiernos neoliberales y que representa justicia para el pueblo de Ciudad del Carmen.