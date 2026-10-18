Inundación pone en riesgo a familias en Chihuahua

La corriente del arroyo que cruza la calle 8 de Octubre puso en riesgo a los habitantes, quienes piden apoyo para recuperar sus pertenencias y exigen la construcción de muros de contención.

Las intensas lluvias registradas este viernes dejaron a decenas de familias de la colonia CDP, al norte de la ciudad de Chihuahua, con severas pérdidas materiales. El agua ingresó a sus viviendas y la fuerza de la corriente puso en riesgo la vida de sus habitantes, quienes vivieron momentos de angustia al intentar ponerse a salvo.

Kimberly Huerta Gutiérrez relató que, ante el rápido aumento del nivel del agua, su única prioridad fue rescatar a su hijo; sin embargo, cuando intentó salir de su casa, descubrió que la puerta estaba atorada.

Lo único que yo pude hacer fue agarrar a mi hijo y tomar mi celular. Al momento de querer salir, la puerta estaba atrancada, no podía. El agua subió rápido hasta mi cuello; volteaba a ver a mi hijo y no lo veía, se me estaba ahogando. Lo subí a mi hombro”, narró la vecina.

La emergencia también puso a prueba a una madre y a su pequeño de cuatro años, quienes tuvieron que luchar para salir de su vivienda mientras pedían auxilio.

“Cuatro años tiene mi niño, imagínese, llorando, gritando, pidiendo auxilio junto conmigo. Él dice que empujó la puerta para abrir; por eso estamos aquí afuera. Muy valiente, fue el hombre de la casa”, contó Gutiérrez.

Tras perder parte de sus pertenencias, la mujer pidió apoyo económico y en especie para enfrentar las afectaciones provocadas por la inundación.

“Ya sea ayudarme económicamente, con ropa, zapatos o víveres, se agradece”, expresó.

Corriente arrastró con todo a su paso

Mientras los vecinos buscaban la manera de ponerse a salvo, algunos tuvieron que sujetarse de bardas y estructuras para evitar ser arrastrados por la fuerza del agua. Pese a los esfuerzos por ayudarse entre sí, no todos lograron salir ilesos de la emergencia y también se reportaron pérdidas de mascotas.

Una de las habitantes relató que tuvo que aferrarse a una barda cuando la corriente irrumpió con fuerza, mientras escuchaba los gritos de auxilio de otros vecinos.

Nos fue muy mal. En cuanto se abrió la puerta, la corriente nos quiso aventar; como pude, me sujeté fuerte de esta barda. Escuchaba a varios vecinos pidiendo auxilio, gritando”, recordó.

La mujer también contó que un vecino de la tercera edad se encontraba solo con su perrita y que, debido a las condiciones de la inundación, no pudieron rescatar al animal.

Para Maura Moreno, la experiencia fue aterradora, especialmente por el temor de no poder proteger a sus hijos y salir de su vivienda.

De terror, porque con los hijos es en lo que uno piensa: no hallábamos si salir o quedarnos. Tengo toda la ropa enlodada, la despensa; se me metió el agua hasta el refrigerador”, lamentó.

Piden muros de contención para evitar inundaciones

Ante las afectaciones, los habitantes de la colonia CDP solicitaron a las autoridades realizar una inspección de la zona para evaluar los daños y las condiciones en las que se encuentra el arroyo que cruza la calle 8 de Octubre.

Los vecinos advirtieron que, durante las lluvias, el caudal aumenta y la corriente amenaza con ingresar nuevamente a sus viviendas, por lo que consideran necesaria la construcción de muros de contención que ayuden a reducir el riesgo de nuevas inundaciones.

Además de solicitar medidas preventivas, las familias afectadas necesitan apoyo para recuperar parte de sus pertenencias y atender las necesidades más urgentes tras perder ropa, alimentos y otros artículos indispensables para la vida cotidiana.